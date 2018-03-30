Пугающие случаи лунатизма, подтвержденные очевидцами

Обычные случаи сомнамбулизма редко попадают в прессу: люди выполняют какие-то максимально простые действия, характерные для личности. Однако иногда появляются такие лунатики, что рассказать о них просто необходимо. Такие персонажи прямо во время сна способны показывать поведение высокой сложности, но сами ничего не помнят о своих действиях. Убийства, грабежи, прогулки с крокодилами — смотрите, на что способны люди при хождении во сне!

Кеннет Паркс

Несчастный канадец заболел лунатизмом после того, как потерял работу. Родные не придали проблеме большого значения и очень зря: 23 мая 1987 года Кеннет не просыпаясь сел за руль, доехал до родственников жены (примерно 20 километров), где застрелил тещу и ее сестру. Затем бедняга приехал в полицию с повинной — все это в сомнабулическом состоянии. Психологи и суд подтвердили: все преступления Кеннет совершил во сне.

Джей Хоррас

Приступы лунатизма преследовали девушку с детства, но активнее всего стали проявляться уже во взрослом возрасте. Джей выходила на улицу по ночам и предлагала незнакомцам секс. Странно, но никто не отказывался.

Тимоти Брюггмен

Тимоти пытался справиться с бессонницей сильным снотворным марки Ambien. Интересно, что предварительные исследования подтверждали развитие лунатизма у пациентов, которые принимали то же снотворное, но мужчина не обратил на это внимания. Зимой 2009 года Тимоти-сомнабула вышел из дома и замерз насмерть в сугробе.

Джеймс Карренс

Семья Джеймса давно перестала удивляться его выходкам: примерно раз в неделю он мог встать ночью и отправиться на прогулку вокруг дома. Однажды Джеймс переплюнул сам себя: испуганного парня нашли в болоте полицейские — он отбивался тростью от крокодилов и кричал во весь голос.

Джулс Лоу

Этой странной истории ни за что в жизни бы не поверили в России. Джулс Лоу на вечеринке перебрал и уснул… а потом встал во сне, чтобы изнасиловать малознакомую девушку. Преступник поневоле был так предусмотрителен, что даже надел презерватив! Психиатрия спасла парня от тюрьмы: врачи провели полное обследование и доказали, что он действительно не отдавал себе отчета в действиях.

Лесли Купер

Многие обещают себе не есть после шести и Лесли из их числа. Она даже частично выполняет свой зарок — частично, потому как имеет обыкновение встать ночью и приготовить себе что-нибудь вкусненькое. Все это не открывая глаз!

Роберт ЛеДрю

А вот и самый удивительный случай. Роберт ЛеДрю был блестящим французским детективом XIX века. На очередном расследовании убийства он обнаружил целую кипу улик: преступник умудрился отстрелить себе палец ноги. И все бы ничего, да вот только сам Роберт проснулся с утра в окровавленном ботинке и с пистолетом. Оказалось, что он и есть убийца! Лунатизм Роберта был вызван сильно запущенным сифилисом.