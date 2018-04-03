Пасхальные традиции со всего мира

Празднование Пасхи может значительно отличаться в разных культурах и странах, а некоторые народы много веков следуют странным традициям, связанных с этим днем. Эксперты обнаружили самые необычные вариации празднования этого светлого праздника, которые не подлежат нашим представлениям.

Испания

Перед пасхальным воскресеньем в течение недели на просторах этой страны длится праздник Семана Санта, который также известен как Страстная неделя. Испанцы привыкли, что в указанный период преобладающее число заведений закрыты, а люди традиционно выходят на улицы для участия в религиозных процессиях. Таких шествий может насчитываться до 30, а наибольшее разнообразие наблюдается в больших городах страны.

Исландия

Для жителей этой страны ведущим атрибутом Пасхи служит ягненок, который служит символом Агнца Божьего. Праздничный стол, чаще всего, непременно украшен статуэтками этого животного, готовят традиционное угощение из сахара и масла, представляя его в виде ягненка. Ключевым же блюдом в указанный день служит вышеупомянутое животное в запеченном виде и в паре с овощами.

США

Верующие американцы отправляются утром Пасхи в храмы, а потом некоторые играют в традиционную игру — катают яйца по наклонному газону. Наиболее массовое мероприятие такого рода традиционно разворачивается на газоне вблизи Белого дома, куда собираются сотни семейств, удерживая в руках заполненные яйцами корзины.

Мексика

В пятницу перед непосредственно Пасхой здесь стартует массовый карнавал, во время которого граждане проводят большие постановки страстей Христовых. Прямо на улицах могут размещаться куклы Иуды, сделанные из папье-маше, и взрывают их петардами, а в ходе богослужения проводят постановки, после чего люди идут домой или устраивают пляски на улицах.

Финляндия

Жители этого государства считают, что в день Пасхи ведьмы становятся могущественнее, поэтому они разжигают костры, чтобы их отогнать. Также граждане в праздничное воскресенье надевают особые устрашающие костюмы, а дети наряжаются в ведьм и отправляются на улицы ради игр и развлечений.

Греция

В небольшом греческом городе Вронтадос на острове Хиос местные жители соревнуются в числе выпущенных фейерверков в честь Пасхи. Прихожане нескольких церквей отправляют в небо тысячи самодельных ракет, а целью для них являются колокольни храмов оппонентов. На следующий день победившую сторону выбирают с помощью подсчета количества попаданий.

Африка

Верующие люди этой страны стараются не пропускать проводящуюся в ночное время службу, переодеваются в традиционные наряды и занимаются готовкой праздничной еды. Общепринятым для Пасхи здесь служат жареный рис и курица, что обойдется весьма недешево в Африке, поэтому эти продукты являются праздничным деликатесом.