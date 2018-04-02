Почему на Руси был популярен Александр Македонский

В средние века был популярен один роман. Назывался он «Александрия», авторство приписывалось некоему Каллисфену, ученику Аристотеля и сподвижнику Александра Македонского . Как понятно из названия, роман был посвящен Александру Македонскому.

В книге был один эпизод. В одной восточной стране Александр увидел двух огромных птиц, поразивших его своей силой и мощью. Македонский приказал поймать птиц и, привязав их к корзине, полетел на небо. В руках он держал копья с мясом; птицы тянулись к еде и взлетали все выше и выше. Так, летал Александр Великий два дня. На третий ему встретилась птица и сказала человеческим голосом: «Не зная земного, как ты можешь узнать небесное?». После этой встречи Македонский поспешил вернуться на землю.

Сюжет «Вознесение Александра» был очень популярным в средневековой Европе. Но особо широкое распространение он получил на Руси. «Вознесение» чеканилось на монетах, использовалось в княжеских печатях, на ювелирных украшениях.

Пожалуй, самое яркое свое отражение сюжет нашел в качестве рельефа на Дмитриевском соборе в городе Владимире. Чем можно объяснить такую популярность, сейчас мы едва ли способны объяснить. Однако попробуем разобраться в самой символике полета Македонского.

Главный вопрос — как языческий герой так органично прижился в православном контексте? Достаточно сказать, что митра одного из Киевских митрополитов была украшена этим сюжетом.

Нужно отметить, что уже в ранее средневековье символика сюжета претерпела изменения. Вместо птиц изображались грифоны. Грифоны, или как еще их называли «собаки Зевса», с самых древних времен воспринимались как психопомпы, проводники душ в мир иной.

В христианской традиции грифоны чаще всего символизировали двойную природу Иисуса , и символизировали духовное преображение и в тоже время вознесение Спасителя.