Ещё
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео 

Рамблер 5 часов назад
Специалисты считают, что этот дикий лесной кот может оказаться самым большим представителем вида из тех, кого когда-либо удавалось заснять на камеру. Его длина составляет 120 сантиметров от носа до кончика хвоста, хотя обычно животные этого вида достигают в длину от 45 до 80 см.
Несмотря на то, что шотландский дикий кот своим видом напоминает обычных полосатых кошек, он очень от них отличается. Мех дикого кота намного гуще, слух тоньше, а навыки охотника значительно превосходят способности домашних питомцев.
Съемка, в процессе которой удалось заснять животное, велась в рамках проекта по охране природы Wildcat Haven: специалисты использовали приманки для привлечения диких животных к камерам-ловушкам. По словам одного из сотрудников организации, в шотландском лесу Клэшиндэррок обитает около 10−15 особей лесной кошки.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 обычных вещей, за которые казнят в Северной Корее232
В торговом центре нашли тайную комнату1
Как появились воры в законе33
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков6
У каких народов измена — знак гостеприимства53
Видео
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
10:01
Неадекват в трусах бил машины голыми руками
Безумный мир
02:41
Птица носилась по салону лайнера
Безумный мир
00:20
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение