В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео

Специалисты считают, что этот дикий лесной кот может оказаться самым большим представителем вида из тех, кого когда-либо удавалось заснять на камеру. Его длина составляет 120 сантиметров от носа до кончика хвоста, хотя обычно животные этого вида достигают в длину от 45 до 80 см.

Несмотря на то, что шотландский дикий кот своим видом напоминает обычных полосатых кошек, он очень от них отличается. Мех дикого кота намного гуще, слух тоньше, а навыки охотника значительно превосходят способности домашних питомцев.

Съемка, в процессе которой удалось заснять животное, велась в рамках проекта по охране природы Wildcat Haven: специалисты использовали приманки для привлечения диких животных к камерам-ловушкам. По словам одного из сотрудников организации, в шотландском лесу Клэшиндэррок обитает около 10−15 особей лесной кошки.