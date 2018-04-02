Какой была судьба вдов на Руси

До конца XIX века женщина в России была абсолютно бесправна, за редким исключением ей запрещалось обучаться какой-либо профессии и потеряв мужа, она часто не имела средств к существованию. И если вдова из нищего сословия, не имевшая возможности снова выйти замуж, считала свою жизнь конченной, то высокородная женщина, лишившись супруга, порой обретала настоящую свободу.

Если вдова с характером

В языческой Руси женщины также не имели никаких прав, как и во времена христианства, но они не были заложницами какого-либо общественного порицания, когда оставаясь без мужской поддержки, начинали действовать самостоятельно. Ярким тому примером является история княгини Ольги, жившей в X веке. Согласно летописям, древляне, убили ее мужа, князя Игоря и тут же прислали к ней сватов. Женщина, пусть и вдова государственного деятеля, не могла «княжить» самостоятельно, она должна была передать бразды правления мужчине.

И все-таки, когда Ольга воспротивилась этому и решила сама отомстить древлянам за гибель супруга, дружина князя Игоря ее поддержала и признала своим правителем — фактически командующим весьма солидного войска. Безусловно, формальным поводом для этого было регентство Ольги при ее малолетнем сыне — князе Святославе. Но если бы не решительный характер этой женщины, то дружинники вряд ли послушались бы вдову. Но из тех же летописей известно, что Ольга, происходила хотя из незнатного, но воинственного варяжского рода, а князь Игорь встретил ее, когда она в мужской одежде переправляла его на лодке через реку.

Данный факт говорит о многом, но главное, о том, что вдова, облеченная властью, имея определенные черты характера, могла поступать так, как это сделал бы ее погибший супруг: воевать, обустраивать государство. И это право вдовы, наследовавшей мужские обязанности, вскоре было официально задокументировано.

Мужское наследие вдовы

Известный литературный памятник XII века — «Завещание Владимира Мономаха детям» для многих князей и высокопоставленных деятелей Древней Руси долгое время был своеобразным учебником жизни. Между тем, помимо прочего, в нем сказано и об отношении к вдовам, которые воспитывают малолетних сыновей. В частности было подтверждено, что вдова не только владеет состоянием умершего мужа — его поместьями, угодьями, войсками, но и при необходимости участвует в социальной и государственной жизни. Родовитые вдовы участвовали в судах, вдова думского боярина имела право сидеть на месте мужа в боярской думе, вдова князя — возглавлять военный поход и обязательно учить своих сыновей исполнять эти мужские обязанности.

В тексте «Жития Феодосия Печерского», созданного на рубеже XI — XII веков, с точки зрения христианства, образ его матери показан язычески-дьявольским. Вдова, которая должна быть смиренной, тихой и покорной не принимала аскетизм сына, избивала его и требовала, чтобы он отрекся от своих благочестивых идей и занялся воинственным делом своего отца. Эта женщина воспитывала своего наследника по-мужски, заставляя его быть тем, кем он родился, а не следовать чуждым ее семье идеалам.

Политические возможности

Еще более удивительными были возможности высокопоставленных вдов в Великом Новгороде. Историческая повесть Николая Карамазина «Марфа-Посадница, или покорение Новгорода» рисует образ властной вдовы новгородского посадника Исаака Борецкого, решившей противостоять Московскому царству во главе с Иваном III и не допустить его власти ни над собой, ни над своей родной землей.

Для этого она заручилась поддержкой таких же влиятельных новгородских вдов, наследовавших республиканскую власть в городе, и обратилась за помощью к польскому королю Казимиру IV, предлагая ему передать Новгород в состав Великого княжества Литовского, но на правах автономии и при сохранении всех политических прав этого города-республики. В итоге московский царь объявил войну Новгороду, то есть союзу нескольких вдов, воспринимая их как силу равную себе. В итоге сына и внука Марфы Борецкой царь казнил, а ее саму насильно отправил в монастырь, где она и скончалась.

Чем больше усиливалось влияние церкви на жизненный уклад Руси, тем меньше прав оставалось даже у высокопоставленных вдов, изначально наследовавших возможности своих почивших супругов. И все чаще даже богатая и родовитая женщина, оставшись без мужа, лишалась возможности самой распоряжаться своей жизнью и часто насильно отправлялась в монастырь родственниками-мужчинами.