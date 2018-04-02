Как княгиня Ольга мстила за убийство мужа

Ольга, супруга князя Игоря, мать Святослава и бабка крестителя Руси Владимира вошла в нашу историю, как равноапостольная святая, которая первой принесла на нашу землю свет христианства. Однако, прежде чем стать христианкой, Ольга была язычницей, жестокой и мстительной. Как она наказала печенегов за убийство мужа?

Поход Игоря

Начать следует с последнего похода ее мужа, князя Игоря. В записи за 945 год сказано, что дружина стала жаловаться Игорю на то, что «отроки Свенельда», то есть, люди, составляющие ближний круг его воеводы Свенельда, все «изоделись оружием и одеждой», в то время, как сами Игоревы дружинники «наги». Вряд ли княжьи дружинники были настолько «наги», чтобы об этом стоило говорить серьезно, но с дружиной в те времена старались не спорить, поскольку именно от нее зависело, усидит ли князь на киевском престоле.

Поэтому Игорь отправился к древлянам — это племя, обитавшее на территории украинского Полесья — и учинил там форменный погром, прибавив к прежней дани еще новые выплаты, дабы прикрыть вопиющую наготу своих дружинников. Собрав эту дань, он отправился было восвояси, но по дороге, видимо, решил, что хитрые древляне еще где-то что— то припрятали.

Отправив основную часть своих людей домой, сам он с малой дружиной вернулся в древлянскую столицу Искоростень, «желая большего богатства». Это было ошибкой. Древляне во главе со своим князем Малом дали ему отпор, перебили всех воинов, а самого Игоря подвергли страшной казни: разорвали его, привязав за ноги к вершинам двух согнутых деревьев.

Первая месть Ольги

Разобравшись таким образом с Игорем, древлянский князь послал делегацию в Киев, к беспомощной, как ему казалось, вдове. Мал предлагал Ольге свою руку и сердце, а так же защиту и покровительство. Ольга приняла послов ласково, наговорила любезностей в том духе, что Игоря, дескать, уже не вернешь, и почему бы и не выйти замуж за такого замечательного князя, как Мал.

А чтобы свадебный сговор был еще более пышным, она пообещала послам оказать им великую честь, посулив, что завтра их с почетом принесут на княжий двор прямо в ладье, после чего им будет торжественно объявлена княжеская воля. Пока послы спали у пристани, Ольга распорядилась выкопать во дворе глубокую яму.

Утром ладья с древлянами была поднята слугами Ольги на руки и торжественно пронесена по Киеву до самого княжьего двора. Здесь их вместе с ладьей бросили на дно ямы. Летописец сообщает, что Ольга, подойдя к краю ямы и склоняясь над ним, спросила: «Ну что, какова вам честь?», на что древляне отвечали: «Горше нам Игоревой смерти». По знаку Ольги свадебное посольство было засыпано землей живьем.

Вторая месть Ольги

После этого княгиня отправила к Малу посла с просьбой прислать ей для сватовства самых лучших людей, чтобы киевляне видели, какую ей оказывают честь. Иначе ведь могут и воспротивиться, не отпустить княгиню в Искоростень. Мал, не подозревая подвоха, тут же снарядил большое посольство. Когда сваты прибыли в Киев, Ольга, как и положено радушной хозяйке, велела приготовить им баньку, чтобы гости могли помыться с дороги. И как только древляне стали мыться, двери бани подперли снаружи, а саму баню запалили с четырех сторон.

Третья месть Ольги

Разобравшись со сватами, княгиня послала сказать Малу, что она идет к нему, но прежде свадьбы желала бы совершить тризну на могиле своего мужа. Мал принялся готовиться к свадьбе, приказав наварить медов для пиршества. Явившись к Искоростеню с небольшой свитой, Ольга в сопровождении Мала и самых знатных древлян пришла на могилу Игоря. Пир на кургане чуть не был омрачен вопросами Мала и его приближенных: а где, собственно, сваты, которых он засылал в Киев? Почему их нет у княгини?

Ольга ответила, что сваты едут следом и вот-вот появятся. Удовлетворившись этим объяснением, Мал и его люди принялись за хмельные напитки. Как только они упились, княгиня дала знак своим дружинникам, и они положили на месте всех древлян.

Поход на Искоростень

После этого Ольга немедленно вернулась в Киев, собрала дружину и выступила в поход на Деревскую землю. В открытом бою древляне были разбиты, они бежали и спрятались за стенами Искоростеня. Осада длилась все лето. Наконец, Ольга отправила в Искоротстень посла, предложившего снятие осады на очень мягких условиях: Ольга ограничится изъявлениями покорности и данью: по три голубя и три воробья с каждого двора. Разумеется, запрошенная дань была немедленно отправлена.

Тогда Ольга приказала привязать каждой птице зажженный трут и отпустить ее. Птицы полетели, само собой, в свои гнезда, и в городе начался пожар. Так пал Искоростень, столица древлянского князя Мала. На этом Ольга насытилась местью. Дальше, как сообщает летопись, она вела себя уже не как разъяренная женщина, а как мудрый государственный деятель.

Она отправилась по обширным землям, подвластным киевским князьям, устанавливая «уроки и погосты», то есть размер дани и места ее сборов. Теперь никто не мог, подобно неразумному Игорю ходить за данью в одно и то же место по нескольку раз, произвольно устанавливая ее размеры. Княжеская дань из разбойничьей добычи стала превращаться в нормальное налогообложение.