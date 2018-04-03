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«Шерочка с машерочкой»: кого так называли изначально
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«Шерочка с машерочкой»: кого так называли изначально 

Кириллица 6 часов назад
Фото: Кириллица
Многие слышали, как неразлучных друзей зовут Шерочкой с Машерочкой. Истоки этого устойчивого выражения нужно искать в восемнадцатом веке, когда в России была повальная мода на французскую культуру.
Именно тогда функционировал Смольный Институт благородных девиц, в котором учились девушки из знатных семей. Здесь они обучались различным языкам, музыке, танцам, домашнему хозяйству и этикету. По правилам того времени этикет предполагал общение и обращение на французском языке. Наши соотечественники в прошлом считали этот язык верхом словесного искусства. Обращения «mon cher» (мой дорогой) и «ma cherie» (моя дорогая) в кругу благородных девиц стали нормой.
Даже в своих письмах домой девушки писали: «Мы с Шерочкой ходили гулять», «Машерочка сегодня рассказала» и так далее.
В парке института люди часто видели девушек, танцующих друг с другом, поскольку кавалеров рядом не было. Со стороны это казалось крайне забавным. Девицы с воодушевлением играли роль мужчин, развлекая партнершу разговорами и оказывая разные знаки внимания. И обращались друг к другу: «mon cher» и «ma cherie», в зависимости от того, кто какую роль играл.
Обычные люди не очень разбирались в сложных словесных карамболях, поэтому девушек за глаза стали называть Шерочкой с Машерочкой. Очень скоро это выражение перешло в бытовую речь. Это устойчивое выражение употреблялось легкой иронией по отношению к близким подругам и друзьям.
С тех пор минуло почти два столетия и выражение почти забылось, но в советской Одессе оно снова стало актуальным, когда на политической сцене появились фамилии Машерова и Шеварнадзе. В то время Шерочкой с Машерочкой называли всю политическую элиту.
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