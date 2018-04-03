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Тест: выживете ли вы в открытом море?
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Тест: выживете ли вы в открытом море? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"
Первый вопрос, который возникает у любого человека: сколько можно продержаться в открытом море?
На самом деле — долго. Поразительный случай произошел в XVIII веке с капитаном Уильямом Блаем и его командой. После мятежа на судне "Баунти" их высадили с минимальным запасом еды и пресной воды на деревянный баркас длиной всего 7 метров. Моряки продержались в океане 47 дней. Они даже добрались до европейской колонии, преодолев путь в 6 700 километров, не имея компаса и карты.
Залог выживания — это не еда или вода, а спокойствие. Люди гибнут в море не из-за невероятно сложных условий, а из-за страха, который заставляет их делать ошибки. Это попытался доказать путешественник и врач Ален Бомбар: он переплыл океан на спасательной шлюпке без запасов еды и воды.
Как добывать воду, что есть, куда плыть и как не сойти с ума в экстремальных условиях? Предлагаем проверить свои знания.
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