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Катать и жечь: пасхальные традиции разных стран
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Катать и жечь: пасхальные традиции разных стран 

Рамблер 2 часа назад
Накануне Пасхи мы собрали в галерее самые оригинальные из них со всего света.
1/5  На острове Хиос в Греции существует весьма своеобразная традиция. В пасхальный вечер жители пускают самодельные ракеты не в небо, а… в храмы оппонентов. На следующий день победивший вычисляется методом подсчета следов на стенах.
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2/5  Испания начинает отмечать Пасху за неделю до самого праздничного дня. Вся предшествующая пасхе неделя называется Страстной. Практически никакие магазины в это время не работают, а люди при любом удобном случае выходят на улицы, чтобы принять участие в предпраздничных мероприятиях.
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3/5  В США так же, как и у нас, принято красить яйца. Американцы любят устраивать игры с катанием яиц на лужайках. Самое массовое из подобных мероприятий проходит перед Белым домом. Там можно встретить огромное количество людей с переполненными разноцветными яйцами корзинками.
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4/5  В Финляндии верующие считают, что Пасха —время ведьм. Именно в этот день они, по мнению финнов, обретают особую силу, а, следовательно, стоит защищаться. Поэтому в Пасху в Финляндии вы можете увидеть большое количество костров. А дети, наряженные в представителей темной силы, бегают по улицам в поисках конфет.
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5/5  Английские пасхальные традиции многим известны благодаря кролику. Пока взрослые старательно разукрашивают яйца, дети погружаются в веселые поиски праздничных ярких яиц, по традиции спрятанных пасхальным кроликом.
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Куличи и раскрашенные яйца — прекрасно знакомые нам атрибуты праздника, но ведь традиции у каждого народа разные. Накануне Пасхи мы собрали в галерее самые оригинальные из них со всего света.
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