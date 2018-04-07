Катать и жечь: пасхальные традиции разных стран 

Накануне Пасхи мы собрали в галерее самые оригинальные из них со всего света.
1/5 На острове Хиос в Греции существует весьма своеобразная традиция. В пасхальный вечер жители пускают самодельные ракеты не в небо, а… в храмы оппонентов. На следующий день победивший вычисляется методом подсчета следов на стенах.
Фото:
Dimitris Tachynakos/CC BY-SA 4.0
2/5 Испания начинает отмечать Пасху за неделю до самого праздничного дня. Вся предшествующая пасхе неделя называется Страстной. Практически никакие магазины в это время не работают, а люди при любом удобном случае выходят на улицы, чтобы принять участие в предпраздничных мероприятиях.
Фото:
Willtron/CC BY-SA 3.0
3/5 В США так же, как и у нас, принято красить яйца. Американцы любят устраивать игры с катанием яиц на лужайках. Самое массовое из подобных мероприятий проходит перед Белым домом. Там можно встретить огромное количество людей с переполненными разноцветными яйцами корзинками.
4/5 В Финляндии верующие считают, что Пасха —время ведьм. Именно в этот день они, по мнению финнов, обретают особую силу, а, следовательно, стоит защищаться. Поэтому в Пасху в Финляндии вы можете увидеть большое количество костров. А дети, наряженные в представителей темной силы, бегают по улицам в поисках конфет.
Фото:
Anneli Salo/CC BY-SA 3.0
5/5 Английские пасхальные традиции многим известны благодаря кролику. Пока взрослые старательно разукрашивают яйца, дети погружаются в веселые поиски праздничных ярких яиц, по традиции спрятанных пасхальным кроликом.