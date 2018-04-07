Катать и жечь: пасхальные традиции разных стран 

1/5 На острове Хиос в Греции существует весьма своеобразная традиция. В пасхальный вечер жители пускают самодельные ракеты не в небо, а… в храмы оппонентов. На следующий день победивший вычисляется методом подсчета следов на стенах. Фото: Dimitris Tachynakos/CC BY-SA 4.0

2/5 Испания начинает отмечать Пасху за неделю до самого праздничного дня. Вся предшествующая пасхе неделя называется Страстной. Практически никакие магазины в это время не работают, а люди при любом удобном случае выходят на улицы, чтобы принять участие в предпраздничных мероприятиях. Фото: Willtron/CC BY-SA 3.0

3/5 В США так же, как и у нас, принято красить яйца. Американцы любят устраивать игры с катанием яиц на лужайках. Самое массовое из подобных мероприятий проходит перед Белым домом. Там можно встретить огромное количество людей с переполненными разноцветными яйцами корзинками. globallookpress.com Фото:

4/5 В Финляндии верующие считают, что Пасха —время ведьм. Именно в этот день они, по мнению финнов, обретают особую силу, а, следовательно, стоит защищаться. Поэтому в Пасху в Финляндии вы можете увидеть большое количество костров. А дети, наряженные в представителей темной силы, бегают по улицам в поисках конфет. Фото: Anneli Salo/CC BY-SA 3.0