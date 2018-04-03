Как крестьянки предохранялись от беременности

В наше время предохранение от нежелательной беременности — не проблема. В аптеках представлен широкий ассортимент противозачаточных средств. А как с этим обстояло дело у наших предков? Давайте разберемся.

Как относились к контрацепции в прошлом?

Поскольку церковь осуждала нежелание иметь детей, средства контрацепции особо не рекламировались. В крестьянских семьях было принято рожать сколько Бог даст. Тем более что столетия назад была высокая детская смертность, и из 10-15 детей, которых рожала женщина за свою жизнь, больше половины могли не выжить.

Однако не все и не всегда полагались на волю Божью. Чаще всего вопросами предохранения озадачивались женщины, особенно в тех случаях, когда они вступали во внебрачную связь или семья бедствовала, не хотелось кормить лишний рот… К каким же способам они прибегали?

Вытравление плода

Аборты как таковые на Руси не практиковались или были большой редкостью. Если женщина хотела избавиться от плода, то она обычно шла к знахарке и та давала ей специальные настои, которые вызывали выкидыш. Иногда настои пили и в профилактических целях — после незащищенного полового акта и до самых месячных, чтобы не наступила беременность. Состав отваров был разный — часто в них входили крапива, можжевельник, молочай, лопух, горох, настой ивовой коры… Некоторые в течение четырех дней после соития жевали петрушку. Надо ли говорить, насколько ненадежными и даже абсурдными были эти методы?

Даже в наше время при подозрении на беременность некоторые все еще советуют женщинам попарить ноги с горчицей. В парную отправлялись часто после соития, а также при задержке месячных. Правда, эффективным такой метод, как и многие другие, не был.

Кислые продукты

Наши предки считали, что кислота во влагалище предотвращает беременность. Так некоторые вводили после соития во влагалище мочу или уксус. Знать пользовалась для этих целей дольками лимона: эти фрукты стали доставлять в Россию во времена Петра I. Существовал и такой рецепт: смешивали лошадиный навоз, мед и особые травы, наносили на тряпочку и вводили внутрь. Правда, «окислительный» способ все же не пользовался на Руси особой популярностью — он был не только неудобным и неэффективным, но и попросту опасным.

А порой женщинам даже советовали есть пчел, чтобы пчелиная кислота препятствовала беременности. Но понятно, что толку от этого тоже не было.

Презервативы

Как ни странно, на Руси тоже пользовались презервативами или их прообразами. Делали их из бычьего пузыря или тонких кишок молодых животных, чаще всего овец. Но такой способ предохранения был редок, так как эти средства слишком сложны в изготовлении.

Кольца

В XIX веке женщины, не желавшие больше иметь детей, вводили себе в матку обручальное кольцо. Делали они это в течение первых двух часов после рождения ребенка, пока шейка матки не начала сокращаться.

Предполагалось, что кольцо должно было действовать как современная спираль. К тому же считалось, что если оно было из драгоценного металла, то обладало бактерицидным действием. Женщина носила его потом в матке много лет, и бывало так, что кольца врастали в ткань. После революции на прием к гинекологам не раз приходили 80-90-летние старухи с жалобами на кровянистые выделения. При выскабливании из матки вытаскивали обручальные кольца, которые находились там по 30-40 лет.

Прерванный половой акт

Этот метод практиковали довольно часто: наши предки считали, что это предотвращает попадание мужского семени в женский организм, и, соответственно, забеременеть женщина не может. Однако сейчас известно: этот способ — один из самых ненадежных, и не только потому что вероятность «не успеть» при этом крайне высока.

Кормление грудью

Даже и сейчас многие женщины стараются подольше кормить ребенка грудью, так как верят, будто это помогает не забеременеть. Считается, что пока мать кормит грудью, в ее организме не созревают яйцеклетки. Но, конечно, данный метод не работал, и довольно часто у таких родителей на свет появлялись дети-погодки.

Словом, способов было много — проблема лишь в том, что ни один из них не работал в реальности. Люди не знали, как работает репродуктивная система человека, а оттого совершали страшные ошибки, пытаясь «предохраниться» от нежелательной беременности. И хорошо если эти ошибки просто вели к появлению ребенка, а не калечили женщин.