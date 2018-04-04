«Рубать», «балакать» и другие исконно казачьи слова

Казаки — представители сложной этносоциальной культуры. Многие этнографы считают, что первоначально они были потомками хазар и аланов, поселившиеся вдоль нескольких крупных южнорусских рек. Поэтому неудивительно, что у данной группы был собственный лексикон.

Происхождение казачьих слов

Лингвисты отмечают, что на появление исконно казачьих слов повлиял не только украинский язык, но и варианты тюркского языка, на которых разговаривают крымские татары и некоторые народы Кавказа. Лев Толстой , служивший в молодости офицером на Кавказе, в своей повести «Казаки» написал: «…Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски…» Поэтому многие татарские слова, такие как арба, бурдюк, бахча, байрак и другие, считаются типично казацкими словами.

Но также в их лексиконе сохранились ныне не употребляемые славянские прилагательные и существительные, которые казаки позаимствовали из церковных служб. Бренное, горнее, долонь, десница — смысл этих слов русскому человеку понятен до сих пор, но их уже и в начале XX века считали слишком высокопарными для обычного общения. Между тем для казаков они самые обычные, как, впрочем и те слова, которые вошли в русский язык в качестве жаргонизмов.

Русские казачьи слова

Вздымать, мордовать, рубать, рыскать, балакать, гутарить — эти слова современные русский человек понимает и порой использует в обиходной речи, когда хочет придать более непринужденный или даже агрессивный окрас своим выражениям. Казаки — прежде всего воины и многие их слова прочно вошли в русскую военную терминологию.

«Добыть языка», «вывести на круг», «брать на приступ», «взять на караул», «идти стремя в стремя» — во всем этом не столько объяснение чего-либо, сколько определенное военное действие. Жизнь казака неотделима от его обязанностей. Атаман, шашка, папаха, бурка, дротик, нагайка — вот описание казацкими словами представителя этого этнонима.