Ещё
Безмерно радостный кот стал мемом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Безмерно радостный кот стал мемом 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @SherlockyTweet
Нет ничего лучше, чем столкнуться с тем, кого любишь в неожиданном месте. Такая встреча и произошла в жизни одного из жителей Брайтона. Мужчина возвращался домой на машине, когда вдруг заметил, как его кот Луис прогуливается по улице в полукилометре от дома.
Никто не видел, насколько был рад заметить кота его хозяин, зато после фото, которое в Сеть выложил мужчина, все увидели, как рад его видеть кот. Снимок получил 66 000 репостов, позитивная морда кота явно подняла людям настроение.
К слову, после радостной встречи Луис преспокойно устроился в автомобиле хозяина и с комфортом доехал до дома.
Тем временем пользователи уже даже примерили «очки» на глаза позитивного мохнатого и присваивают ему разные смешные подписи.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле означает слово «хохол»105
Доказательства внеземного происхождения пирамид151
В Архангельской области заметили снежного человека47
Девушка почти 20 лет считала себя парнем25
Зачем в СССР брили годовалых детей наголо37
Видео
01:11
Британка уверена, что в её пабе живет призрак
Безумный мир
00:45
На Гавайях «запело» небо
Безумный мир
01:51
Вечноцветущую сакуру сделали в Японии
Вещи
01:38
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов
Безумный мир
01:26
В Архангельской области заметили снежного человека
Безумный мир
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
00:58
Найден самый полный скелет тиранозавра
Вещи
03:06
Патрик Хардисон: история человека без лица
Люди
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение