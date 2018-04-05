Безмерно радостный кот стал мемом

Нет ничего лучше, чем столкнуться с тем, кого любишь в неожиданном месте. Такая встреча и произошла в жизни одного из жителей Брайтона. Мужчина возвращался домой на машине, когда вдруг заметил, как его кот Луис прогуливается по улице в полукилометре от дома.

Никто не видел, насколько был рад заметить кота его хозяин, зато после фото, которое в Сеть выложил мужчина, все увидели, как рад его видеть кот. Снимок получил 66 000 репостов, позитивная морда кота явно подняла людям настроение.

When you bump into your cat 1/4 mile away from home.. pic.twitter.com/AKuAbW7HWD— SнеRlock 🕵🏻 (@SherlockyTweet) 4 апреля 2018 г.

К слову, после радостной встречи Луис преспокойно устроился в автомобиле хозяина и с комфортом доехал до дома.

Yep! Drove him back home for his breakfast!:) pic.twitter.com/obKWGtKQG9— SнеRlock 🕵🏻 (@SherlockyTweet) 4 апреля 2018 г.

Тем временем пользователи уже даже примерили «очки» на глаза позитивного мохнатого и присваивают ему разные смешные подписи.