История одесской мафии: шокирующие факты

Одесская мафия — одна из старейших в мире криминальных структур. Организованная преступность появилась там еще в конце 17 века, когда в городе был открыт порт, в котором действовал режим беспошлинной торговли. Тогда в Одессу стали стекаться авантюристы со всех близлежащих регионов. Для контрабанды и торговли различными запрещенными товарами началась золотая эпоха. Для того, чтобы никто не смог помешать подпольным делам, под Одессой были вырыты системы подземных туннелей, через которые товары транспортировались в ближайшие города и поселки.

В течение следующего века торговля дешевыми товарами через Одессу разрослась до масштабов подпольной империи, что привело к закрытию режима беспошлинной торговли. Это сильно ударило по миру нелегальной торговле, однако в городе сложилось уже несколько поколений жителей, привыкших жить за счет криминальных дел. Кроме того, под Одессой была сформирована полноценная инфраструктура, с многокилометровыми дорогами и подземными складами.

Одесская мафия в СССР

Таким образом, криминальная деятельность продолжалась до 1917 года, когда в Россию пришла советская власть. Вскоре новые руководители отменили любое частное предпринимательство, поэтому преступному миру города пришлось устроить реорганизацию. Тогда в Одессе возник класс т.н. «цеховиков» (они появлялись повсюду, но в Одессе одним из первых), которые продолжали вести подпольную торговлю. Поскольку такого рода деятельность в Советской России (а затем и в СССР) каралась расстрелом, «цеховики» заручались прикрытием местных чиновников, которые получали за свое покровительство серьезные денежные вознаграждения. А финансовые потоки были огромные: в Одессе открывались десятки подпольных цехов по производству ширпотреба, который продавался по всему Советскому Союзу.

Одесская подпольная деятельность того времени контролировалась отдельными фракциями, которые формировались из представителей профессий. Огромным уважением пользовались мясники (речь не о каких-то жестоких убийцах, а о мяснике в буквальном смысле слова). В голодные годы гражданской и Великой Отечественной войн наличие доступа к запасам мяса ценилось выше золота. Также отдельным кланом являлись сотрудники кладбищ. Они делали огромные деньги на продаже (а иногда и перепродаже) «удобных» мест, оказании различных услуг, а также на разграблении могил богатых покойников.

Одесский Палермо

Конец советской эпохи позволил наконец «цеховикам» вздохнуть спокойно и выйти из подполья. Множество криминальных структур смогли работать не таясь, благодаря чему их доходы выросли в десятки раз. В городе начали повсеместно появляться различные мошенники и наперсточники. С началом 90-х через одесский порт в Украину, Россию и другие страны пошел мощный поток наркотиков. При этом Одесса не только поставляла зарубежный товар, но и занималась изготовлением продукции «от отечественного производителя». Одним из главных центров СССР по производству наркотиков стало маленькое село Корсунцы в Одесской области. В народе этот населенный пункт получил прозвище Палермо по аналогии с итальянским городом, в котором происходило действие невероятно популярного в 90-е криминального сериала «Спрут».

В одесском Палермо местные жители стали выращивать мак в промышленных масштабах. Постепенно товар обрел популярность, в связи с чем торговцы перешли на изготовление опия, который распространялся в одноразовых шприцах. К концу 90-х наркобизнес вытеснил из населенного пункта все прочие подпольные производства. Теневой бизнес прикрывали местные милиционеры, поэтому торговля велась в открытую. Наркоманы покупали дозу и кололись прямо в окрестностях села, поэтому в те годы близлежащие леса и овраги были усеяны десятками трупов.

В наркобизнесе Корсунцы были замешаны целые семьи в прямом смысле слова. Пока отцы и матери занимались изготовлением товара, их дети доставляли наркотики в город. Зачастую к работе на производстве привлекались и наркоманы. За несколько доз они были готовы к самому грязному труду.

При полном бессилии местных властей за борьбу с наркоторговцами взялись местные жители. Они стали организовывать «народные дружины», которые, заручившись поддержкой отдельных силовиков, стали устраивать рейды на нарколаборатории. Изъятые дозы и оборудование уничтожалось.

К освещению ситуации удалось привлечь прессу, за счет чего на борьбу с «предпринимателями» из местного Палермо были брошены значительные силы милиции. В итоге наркобизнес в Корсунцах стал приносить их организаторам больше проблем, нежели дохода, поэтому наркоторговцы были вынуждены покинуть село.