Полицейские проведут собеседования с котами

Сотрудники полиции Мичигана очень хотели себе на служу питомца. Но руководитель отделения выдвинул им ультиматум: завести котика полицейским было разрешено только в том случае, если к апрелю они наберут более 10 000 подписчиков в Twitter.

Офицеры тут же опубликовали пост с комментарием начальника — и к концу марта перевыполнили план. В итоге им официально разрешено завести в отделении пушистого друга.

Но брать абы кого полицейские не намерены. Во-первых, они требуют, чтобы у кота не было вредных привычек, то есть он не должен быть падким на валерьянку, во-вторых, обязан быть общительным и дружелюбным, как и сами работники местной полиции. А в-третьих, так как кот все-таки полицейский, то он должен уметь быть начеку и и наблюдать за людьми.

Офицеры пообещали, что деньги налогоплательщиков на содержание кота идти не будут.

Волонтеры уже подобрали для полицейских трех кандидатов среди котов. С каждым сотрудники хотят пообщаться лично, после чего, возможно, устроят конкурс на лучшую кличку для питомца.