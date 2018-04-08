Названа профессия, понижающая уровень тестостерона

Тестостерон является главным гормоном в мужском организме, хотя в небольшом количестве он вырабатывается и у женщин. Уровень тестостерона зависит от возраста, климата, наличия вредных привычек и даже от вида профессиональной деятельности.

Влияние тестостерона на поведение

Тестостерон оказывает огромное влияние не только на внешность человека (например, на выраженность вторичных половых признаков), но и на его поведение и даже черты характера. Оказывается, все дело в агрессии. Так исследователи из австралийского университета в результате долговременных наблюдений выяснили, что для разрешения конфликтной ситуации 74% мальчиков используют именно агрессивную манеру поведения, а 78% девочек стремятся все уладить мирным путем.

Мужчины с достаточно высоким уровнем тестостерона более уверены в себе, чем те, у кого этого гормона не хватает. Ученые из университета в Калифорнии доказали это. В их эксперименте принимали участие 243 человека. Одна часть испытуемых принимала препараты с тестостероном, другая — обычные пустышки (плацебо). В процессе исследования мужчины должны были отвечать на определенные вопросы интеллектуального характера. «Напичканные» тестостероном чаще давали неправильные ответы, однако при этом даже не пытались их проверить. Это говорит о том, что участники первой группы были очень уверены в себе.

К чему приводит низкий уровень гормона?

Как повышение, так и снижение уровня мужского гормона также влекут за собой определенные последствия. Так в 2009 году австрийский ученый Эрнст Фер провел исследование, в результате которого выяснилось, что понижение уровня тестостерона увеличивает риск возникновения и развития таких черт характера как жадность и стяжательство.

Кроме того истории известны множество случаев, когда китайские евнухи, отличавшиеся особым коварством и неимоверной хитростью, быстро продвигались по карьерной лестнице и становились приближенными самого императора. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в связи с отсутствием в жизни евнухов страстей, типичных для нормальных мужчин, они пытались самоутвердиться в других сферах деятельности.

Тестостерон и работа

Опытным путем ученые установили, что уровень тестостерона в крови у представителей различных профессий имеет существенные отличия. Так Джеймс Даббс из американского университета с помощью анализа слюны установил, что тестостерон ниже нормы чаще всего встречается у служителей церкви. Профессор объяснил это тем, что священники не стремятся к успеху в мирском понимании этого слова и склонны к меньшей сексуальной активности.

Мужская половина жителей Японии, как известно, также отличается пониженным уровнем тестостерона. Об этом говорит и слабое проявление вторичных половых признаков, например, скудная растительность на лице и теле, а также повышенная чувствительность вкусовых рецепторов, которой чаще всего обладают именно женщины. Поэтому профессиональных и действительно талантливых дегустаторов среди японцев гораздо больше, чем среди представителей других национальностей.

Кроме того в связи с тем, что мужчины, у которых наблюдается нехватка основного гормона, по мнению австрийского ученого Фера, немного скуповаты, именно они чаще всего становятся представителями разнообразных профессий, касающихся финансовой деятельности.