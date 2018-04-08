Ещё
Названа профессия, понижающая уровень тестостерона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа профессия, понижающая уровень тестостерона 

Русская семерка 6 часов назад
Фото: giphy
Тестостерон является главным гормоном в мужском организме, хотя в небольшом количестве он вырабатывается и у женщин. Уровень тестостерона зависит от возраста, климата, наличия вредных привычек и даже от вида профессиональной деятельности.

Влияние тестостерона на поведение

Тестостерон оказывает огромное влияние не только на внешность человека (например, на выраженность вторичных половых признаков), но и на его поведение и даже черты характера. Оказывается, все дело в агрессии. Так исследователи из австралийского университета в результате долговременных наблюдений выяснили, что для разрешения конфликтной ситуации 74% мальчиков используют именно агрессивную манеру поведения, а 78% девочек стремятся все уладить мирным путем.
Мужчины с достаточно высоким уровнем тестостерона более уверены в себе, чем те, у кого этого гормона не хватает. Ученые из университета в Калифорнии доказали это. В их эксперименте принимали участие 243 человека. Одна часть испытуемых принимала препараты с тестостероном, другая — обычные пустышки (плацебо). В процессе исследования мужчины должны были отвечать на определенные вопросы интеллектуального характера. «Напичканные» тестостероном чаще давали неправильные ответы, однако при этом даже не пытались их проверить. Это говорит о том, что участники первой группы были очень уверены в себе.

К чему приводит низкий уровень гормона?

Как повышение, так и снижение уровня мужского гормона также влекут за собой определенные последствия. Так в 2009 году австрийский ученый Эрнст Фер провел исследование, в результате которого выяснилось, что понижение уровня тестостерона увеличивает риск возникновения и развития таких черт характера как жадность и стяжательство.
Кроме того истории известны множество случаев, когда китайские евнухи, отличавшиеся особым коварством и неимоверной хитростью, быстро продвигались по карьерной лестнице и становились приближенными самого императора. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в связи с отсутствием в жизни евнухов страстей, типичных для нормальных мужчин, они пытались самоутвердиться в других сферах деятельности.

Тестостерон и работа

Опытным путем ученые установили, что уровень тестостерона в крови у представителей различных профессий имеет существенные отличия. Так Джеймс Даббс из американского университета с помощью анализа слюны установил, что тестостерон ниже нормы чаще всего встречается у служителей церкви. Профессор объяснил это тем, что священники не стремятся к успеху в мирском понимании этого слова и склонны к меньшей сексуальной активности.
Мужская половина жителей Японии, как известно, также отличается пониженным уровнем тестостерона. Об этом говорит и слабое проявление вторичных половых признаков, например, скудная растительность на лице и теле, а также повышенная чувствительность вкусовых рецепторов, которой чаще всего обладают именно женщины. Поэтому профессиональных и действительно талантливых дегустаторов среди японцев гораздо больше, чем среди представителей других национальностей.
Кроме того в связи с тем, что мужчины, у которых наблюдается нехватка основного гормона, по мнению австрийского ученого Фера, немного скуповаты, именно они чаще всего становятся представителями разнообразных профессий, касающихся финансовой деятельности.
Русская семерка: последние новости
Был ли Чингисхан выходцем из Западной Европы История одесской мафии Взятие Казани Иваном Грозным: как это было на самом деле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему монголы хотели истребить всех татар28
Близняшки с идеальными телами покорили мир трюками22
Тест: что вы знаете о Пасхе?40
«Таки да!»: понимаете ли вы одесский язык?35
10 изобретений, приближающих будущее
Видео
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
02:27
Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя
Безумный мир
04:05
Пес в гамаке развеселил Сеть
Безумный мир
01:11
Британка уверена, что в её пабе живет призрак
Безумный мир
00:45
На Гавайях «запело» небо
Безумный мир
01:51
Вечноцветущую сакуру сделали в Японии
Вещи
03:44
Близняшки с идеальными телами покорили мир трюками
Люди
01:38
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов
Безумный мир
01:26
В Архангельской области заметили снежного человека
Безумный мир
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение