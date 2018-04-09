Самый страшный кот в мире

Порода Джердана — канадский сфинкс. И, похоже, вы ему не нравитесь.
Сфинксы — бесшерстные кошки с большим количеством складок на коже. Именно это придает внешности Джердана угрожающий вид. И еще, конечно, скептический кошачий взгляд его голубых глаз.
Сфинкс Джердан живет со своей хозяйкой Сандрой Филиппи в Швейцарии. Впервые девушка увидела кота в интернете, ему требовался новый дом, и Сандра, не задумываясь, взяла Джердана себе.
@xherdanthenakedcat
Необычная внешность кота кажется хозяйке невероятно привлекательной: его лысую кожу она сравнивает с персиком, а голубые глаза — с бездонным океаном. Джердан так нравится Сандре, что она завела ему инстаграм, в котором ежедневно выкладывает новые фото и видео с ним.
@xherdanthenakedcat
Сандра утверждает, что угрюмая внешность Джердана не имеет ничего общего с его характером. Кот очень общительный, любопытный и ласковый.