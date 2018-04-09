Ещё
Самый страшный кот в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый угрюмый кот в мире 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @xherdanthenakedcat
Порода Джердана — канадский сфинкс. И, похоже, вы ему не нравитесь.
Сфинксы — бесшерстные кошки с большим количеством складок на коже. Именно это придает внешности Джердана угрожающий вид. И еще, конечно, скептический кошачий взгляд его голубых глаз.
Сфинкс Джердан живет со своей хозяйкой Сандрой Филиппи в Швейцарии. Впервые девушка увидела кота в интернете, ему требовался новый дом, и Сандра, не задумываясь, взяла Джердана себе.
@xherdanthenakedcat
Необычная внешность кота кажется хозяйке невероятно привлекательной: его лысую кожу она сравнивает с персиком, а голубые глаза с бездонным океаном. Джердан так нравится Сандре, что она завела ему инстаграм, в котором ежедневно выкладывает новые фото и видео с ним.
@xherdanthenakedcat
Сандра утверждает, что угрюмая внешность Джердана не имеет ничего общего с его характером. Кот очень общительный, любопытный и ласковый.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»36
Неизвестные факты о Великой Отечественной Войне34
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина12
Почему русские никогда не свистят9
Инопланетяне могут жить в подземных базах на Луне36
Видео
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:28
«Юпи»: секреты главного напитка 1990-х
Вещи
02:27
Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя
Безумный мир
02:02
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина
Люди
01:06
Призрачная женщина ужаснула байкера
Безумный мир
00:14
Эротичный танец продолжила полицейская погоня
Безумный мир
01:21
Собака виртуозно уволокла кровать в сад
Безумный мир
01:11
Призрак мёртвого ребёнка заигрался в баре
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение