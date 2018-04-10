Изнанка рок-н-ролла: смерть и немного любви 

1/13 «Rock Around the Clock» — самая известная и продаваемая песня жанра. Однако появившись на заре рок-н-ролла, она была заявлена как фокстрот. Песня выпущена на 25 млн пластинок. Фото: Wikipedia

2/13 Отцом термина «rock’n’rol» считают радиоведущего Алана Фрида из Кливленда. Он заметил интерес «белых» американцев к «черной» музыке и начал ставить ее в эфир, заодно придумав меткое название. Фрид вдохновился ритм-энд-блюзовой песней со словами «We’ll rock, we’ll roll». Фото: Wikipedia

3/13 Выражение «рок-н-ролл мертв» появилось на рубеже 1950-1960-х, когда рок-н-роллу не было и 6 лет. Но тогда это было вполне объяснимо. Пресли ушел на 2 года в армию. Литтл Ричард «завязал» с музыкой. Восходящая звезда Джерри Ли Льюис оскандалился из-за женитьбы на несовершеннолетней племяннице. Чак Берри попал за решетку. Трагически погибли молодыми Ричи Валенса, Эдди Кокран и Бадди Холли. globallookpress.com Фото:

4/13 Рок-н-ролл долго имел репутацию «музыки бунтарей», поэтому общество и публичные лица призывали к бойкоту «чёрной заразы». Регулярные запреты на трансляцию рок-музыки в США и Англии привели к появлению пиратских радиостанций, которые выходили в эфир с кораблей. Первой такой станцией стала Mercur, находившаяся на рыболовецком судне в нейтральных водах у берегов Дании. Фото: Кадр из фильма "Рок-волна"

5/13 Культ The Beatles был похож на истерию. По утверждениям врачей, сотни девочек-подростков испытали на концертах The Beatles первый оргазм. Рок-н-ролл стал музыкой молодежных вечеринок, и первый интимный опыт проходил под рок-мелодии. Scorpions «обвиняли» в увеличении рождаемости в Европе. The Beatles посвятили хит «I Wanna Be Your Man» конкурентам — Rolling Stones. globallookpress.com Фото:

6/13 Элвис Пресли — признанный король рок-н-ролла. Его синглы 151 раз были на вершине рейтинга в журнале «Билборд». Всего в его творчестве было более 150 альбомов, а общее число пластинок превысило 1 млрд копий. Музыкальный рекорд Элвиса до сих пор никем не перекрыт. 18 его хитов заняли первое место в параде Billboard, 149 – попали в «горячую сотню». globallookpress.com Фото:

7/13 В начале 80-х на рок-концертах музыканты и зрители демонстрировали друг другу особый знак – пальцы руки, сложенные в виде «рогов». Но «коза» не имеет ничего общего с сатанизмом. Наоборот – со времен средневековья знак используется для отвода сглаза и нечистой силы. Жест ввел в оборот фронтмен Black Sabbath Ронни Джеймс Дио, позаимствовав его у своей бабушки. Фото: pixabay.com

8/13 Участники группы KISS для раскрутки первого комикса о себе сдали кровь и смешали её с красными чернилами в выпускающей типографии. Фото: Marvel

9/13 Во время концерта The Mothers of Invention в декабре 1971 года в театре казино Монтрё из-за выстрела ракетницы загорелся потолок. Комплекс сгорел. И Deep Purple пришлось пришлось переехать в гостиницу. Утром Роджер Гловер произнес: «Smoke on the water». Так появился хит всех времен. В 2007 году песня попала в Книгу рекордов Гиннесса – ее одновременно сыграли 1683 гитариста. Фото: Wikipedia

10/13 Немало рок-кумиров входит в печально известный «Клуб 27». Это музыканты, умершие по разным причинам в 27 лет. В клуб входят Роберт Джонсон, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Курт Кобейн, Брайан Джонс и Эми Уайнхаус. В 27 лет скончался и легендарный советский рок-музыкант и поэт Александр Башлачёв. Фото: Wikipedia

11/13 В 1991 году радиостанция KLSK FM в Альбукерке решила сменить формат на классический рок, и на 24 часа включила песню Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на станцию приезжала полиция: один слушатель заявил, что ди-джей, видимо, получил инфаркт, а другой — что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн. Фото: Wikipedia

12/13 Мэтт Уоллер занимается организацией подводных туров для любителей акул. Для приманки хищников он обычно использовал рыбу, но обнаружил, что акул привлекает музыка AC/DC. Видимо, акулы реагируют на вибрацию низких частот, так как у них нет ушей. Сейчас компания Уоллера — единственный туроператор, использующий музыку для приманки, но он полагает, что конкуренты последуют его примеру. depositphotos.com Фото: