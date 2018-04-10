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Изнанка рок-н-ролла: смерть и немного любви
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Изнанка рок-н-ролла: смерть и немного любви 

Рамблер 36 минут назад
День рок-н-ролла (World rock Day) ежегодно отмечается 13 апреля.
1/13  «Rock Around the Clock» — самая известная и продаваемая песня жанра. Однако появившись на заре рок-н-ролла, она была заявлена как фокстрот. Песня выпущена на 25 млн пластинок.
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2/13  Отцом термина «rock’n’rol» считают радиоведущего Алана Фрида из Кливленда. Он заметил интерес «белых» американцев к «черной» музыке и начал ставить ее в эфир, заодно придумав меткое название. Фрид вдохновился ритм-энд-блюзовой песней со словами «We’ll rock, we’ll roll».
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3/13  Выражение «рок-н-ролл мертв» появилось на рубеже 1950-1960-х, когда рок-н-роллу не было и 6 лет. Но тогда это было вполне объяснимо. Пресли ушел на 2 года в армию. Литтл Ричард «завязал» с музыкой. Восходящая звезда Джерри Ли Льюис оскандалился из-за женитьбы на несовершеннолетней племяннице. Чак Берри попал за решетку. Трагически погибли молодыми Ричи Валенса, Эдди Кокран и Бадди Холли.
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4/13  Рок-н-ролл долго имел репутацию «музыки бунтарей», поэтому общество и публичные лица призывали к бойкоту «чёрной заразы». Регулярные запреты на трансляцию рок-музыки в США и Англии привели к появлению пиратских радиостанций, которые выходили в эфир с кораблей. Первой такой станцией стала Mercur, находившаяся на рыболовецком судне в нейтральных водах у берегов Дании.
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5/13  Культ The Beatles был похож на истерию. По утверждениям врачей, сотни девочек-подростков испытали на концертах The Beatles первый оргазм. Рок-н-ролл стал музыкой молодежных вечеринок, и первый интимный опыт проходил под рок-мелодии. Scorpions «обвиняли» в увеличении рождаемости в Европе. The Beatles посвятили хит «I Wanna Be Your Man» конкурентам — Rolling Stones.
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6/13  Элвис Пресли — признанный король рок-н-ролла. Его синглы 151 раз были на вершине рейтинга в журнале «Билборд». Всего в его творчестве было более 150 альбомов, а общее число пластинок превысило 1 млрд копий. Музыкальный рекорд Элвиса до сих пор никем не перекрыт. 18 его хитов заняли первое место в параде Billboard, 149 – попали в «горячую сотню».
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7/13  В начале 80-х на рок-концертах музыканты и зрители демонстрировали друг другу особый знак – пальцы руки, сложенные в виде «рогов». Но «коза» не имеет ничего общего с сатанизмом. Наоборот – со времен средневековья знак используется для отвода сглаза и нечистой силы. Жест ввел в оборот фронтмен Black Sabbath Ронни Джеймс Дио, позаимствовав его у своей бабушки.
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8/13  Участники группы KISS для раскрутки первого комикса о себе сдали кровь и смешали её с красными чернилами в выпускающей типографии.
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9/13  Во время концерта The Mothers of Invention в декабре 1971 года в театре казино Монтрё из-за выстрела ракетницы загорелся потолок. Комплекс сгорел. И Deep Purple пришлось пришлось переехать в гостиницу. Утром Роджер Гловер произнес: «Smoke on the water». Так появился хит всех времен. В 2007 году песня попала в Книгу рекордов Гиннесса – ее одновременно сыграли 1683 гитариста.
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10/13  Немало рок-кумиров входит в печально известный «Клуб 27». Это музыканты, умершие по разным причинам в 27 лет. В клуб входят Роберт Джонсон, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Курт Кобейн, Брайан Джонс и Эми Уайнхаус. В 27 лет скончался и легендарный советский рок-музыкант и поэт Александр Башлачёв.
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11/13  В 1991 году радиостанция KLSK FM в Альбукерке решила сменить формат на классический рок, и на 24 часа включила песню Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на станцию приезжала полиция: один слушатель заявил, что ди-джей, видимо, получил инфаркт, а другой — что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн.
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12/13  Мэтт Уоллер занимается организацией подводных туров для любителей акул. Для приманки хищников он обычно использовал рыбу, но обнаружил, что акул привлекает музыка AC/DC. Видимо, акулы реагируют на вибрацию низких частот, так как у них нет ушей. Сейчас компания Уоллера — единственный туроператор, использующий музыку для приманки, но он полагает, что конкуренты последуют его примеру.
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13/13  В Финляндии каждый год проходит чемпионат мира по игре на воздушной гитаре. Участники изображают игру на гитаре, подражая рок-звёздам. Жюри оценивает их по нескольким компонентам: технике, харизме и артистичности. Соревнования проходят в 2 этапа: первый раунд участники выступают с подготовленным номером, а затем импровизируют под мелодию, выбранную организаторами.
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День рок-н-ролла (World rock Day) ежегодно отмечается 13 апреля. Данный праздник еще не признан генассамблеей ООН, но это не мешает отмечать его меломанам всего мира. Некоторые считают днем основания рок-музыки 12 апреля 1954 года. Такая путаница вызвана спорами относительно времени записи песни «Rock Around the Clock», которая является программным хитом этого музыкального жанра.
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