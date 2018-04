Изнанка рок-н-ролла: смерть и немного любви 

«Rock Around the Clock» — самая известная и продаваемая песня жанра. Однако появившись на заре рок-н-ролла, она была заявлена как фокстрот. Песня выпущена на 25 млн пластинок.

