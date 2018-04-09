Ещё
Почему в СССР запретили рыбий жир
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в СССР запретили рыбий жир 

Русская семерка 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Рыбьим называется животный жир, который получают из трески, скумбрии, сельди и других видов морской рыбы. Редкий советский школьник 50—60-х годов не знал, что это такое.
Мамы потчевали рыбьим жиром малышей по рекомендации врачей и «велению правительства», беспокоящегося о здоровье подрастающего поколения рабочих и крестьян. В Советском Союзе активно пропагандировали этот продукт, который дети всей душой ненавидели из-за противного вкуса.

Оздоровление населения

Советские медики считали, что рыбий жир поможет оздоровить нацию. И были совершенно правы. В нем содержится масса жирных омега-кислот (среди них линолевая, докозапентаеновая, арахидоновая и др.), которые в других продуктах присутствуют в предельно малых количествах. Эти вещества необходимы организму для нормального функционирования многих органов и систем. Они стимулируют мозговую активность, улучшают память и восприимчивость к новым знаниям, укрепляют иммунитет.
Врачи СССР выдвинули гипотезу о дефиците омега-кислот в обычной пище и необходимости обязательного приема богатого ими рыбьего жира для укрепления здоровья молодежи. Правительство подхватило благие начинания, после чего профилактические меры приняли общегосударственный масштаб. Всех поголовно малышей в детских садах потчевали рыбьим жиром, который дети ужасно не любили.
В то время еще не было желатиновых капсул, поэтому продукт употребляли в виде маслянистого, дурно пахнущего раствора с горьковатым вкусом. Ежедневная «экзекуция» ложкой рыбьего жира хоть и была крайне неприятной, но приносила свои плоды. Советская молодежь отличалась богатырским здоровьем. На уроках практически не было детей, которые «клевали носом» от усталости. Количество простудных заболеваний уменьшилось в разы. Малыши росли крепкими и выносливыми.

Запрет на полезный продукт

Несмотря на всю пользу рыбьего жира, в 1970 году вышел правительственный указ о запрете его профилактического приема. Поводом для такого решения стали результаты ряда исследований. Ученые обнаружили, что в производимом на отечественных предприятиях рыбьем жире повышено содержание токсических веществ. Виной тому было не только загрязнение океанов, но и условия производства.
На многих советских заводах (например, в Калининграде) для топления жира использовали мелкую некачественную рыбешку и даже требуху сельди, что существенно удешевляло производство. Последствия экономии оказались ужасными. В готовом рыбьем жире было обнаружено огромное количество токсинов, которые при регулярном употреблении накапливаются в тканях и постепенно отравляют организм.
Советская детвора вздохнула с облегчением. Больше не нужно было пить горький рыбий жир. Несмотря на «разумно безотходное» советское производство, сам по себе он так и остался исключительно полезным продуктом. В 1997 году были пересмотрены условия получения рыбьего жира, и запрет на эту натуральную пищевую добавку сняли.
Русская семерка: последние новости
Восемь малоизвестных фактов о Великой Отечественной «Врачи-убийцы»: последний «заговор» против партии История одесской мафии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»36
Почему русские никогда не свистят9
Неизвестные факты о Великой Отечественной Войне34
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина12
Инопланетяне могут жить в подземных базах на Луне36
Видео
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:28
«Юпи»: секреты главного напитка 1990-х
Вещи
02:27
Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя
Безумный мир
02:02
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина
Люди
01:06
Призрачная женщина ужаснула байкера
Безумный мир
00:14
Эротичный танец продолжила полицейская погоня
Безумный мир
01:21
Собака виртуозно уволокла кровать в сад
Безумный мир
01:11
Призрак мёртвого ребёнка заигрался в баре
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение