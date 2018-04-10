Красота требует жертв: 10 шокирующих бьюти-ритуалов старины

Многие века женщины делали все, чтобы сохранить свою молодость и красоту, в древности они и мечтать не могли о том многообразии косметологических процедур и средств, которые есть в нашем распоряжении уже сейчас. Некоторые бьюти-ритуалы старины были относительно безобидны, некоторые даже эффективны, но многие внушают панику любому образованному человеку нашего времени. Мы собрали для вас самые пугающие из них.

Белладонна

Управлять мужчиной одним лишь взглядом — мечта любой женщины что тысячу лет назад, что сейчас. Если в XXI веке мы обходимся всевозможными косметическими средствами, чтобы подчеркнуть красоту наших глаз, и радуемся жизни, то нашим предшественницам повезло чуть меньше. В средневековье в тренде были широкие зрачки и лихорадочный блеск в глазах. Теперь-то мы знаем, что это не признаки здорового организма, однако в старину девушки использовали глазные капли из белладонны, чтобы достичь вышеописанного эффекта. Платой за красоту обычно становилась потеря зрения.

Ножки-«лотосы»

Одним из канонов красоты в Древнем Китае были женские ступни, которые не должны были превышать 10 см в длину. На какие жертвы ради этого шли восточные красавицы, сложно себе представить. С семилетнего возраста девочке бинтовали ступни таким образом, что все пальцы, кроме большого, притягивали к пятке, ломая при этом хрупкие кости. После регулярных бинтований ножки девушек превращались в своеобразные. Дикий ритуал из Поднебесной не только калечил женщин вплоть до ХХ века, но и приводил к гниению тела и некрозам из-за вросших ногтей, плохого кровотока и невозможности поддерживать элементарную гигиену. Самое интересное, что китайские мужчины никогда не видели этого ужаса, ведь показывать голую ногу было верхом неприличия.

Таблетки стройности

Тонкий стан — один из бессмертных трендов в женской красоте. Худоба часто ассоциировалась с аристократичностью и богемным образом жизни. Так что вовсе не удивительно, что девушки шли на пугающие вещи для поддержания своего тела в идеальной форме. Вначале это были корсеты, сжимающие внутренние органы, но потом их сменили первые в истории по-настоящему работающие таблетки для похудения — капсулы с яйцами паразитирующих животных. До наших дней дошло немало рекламных плакатов, призывающих ленивых особ отведать таблеток с гельминтами и сбросить пару лишних килограммов подкожного жира. На наш взгляд, лучше уж сидеть на диетах и сгонять вес на беговой дорожке. А что думаете вы?

Фатальная красота

Мышьяк — еще одно средство, которое пользовалось популярностью в старину. Его необходимо было принимать каждый день по чуть-чуть. Считалось, что это «чудодейственное» средство придавало лицу здоровый вид, а глазам — блеск. К слову, раньше были довольно превратные понятия о здоровом виде: бледная аристократическая кожа, лишенная румянца — то, к чему стремились все женщины. Начав принимать мышьяк, отказаться от него было уже нельзя, иначе — смерть. Впрочем, смерть от приема яда наступала в большинстве случаев: у одних раньше, у других позже.

Лебединые шеи

Тайских женщин шокирующие ритуалы красоты тоже не обошли стороной. Все дело в том, что красивыми считались девушки с длинными, почти жирафьими шеями. Конечно, все мы понимаем, что климат Таиланда сам по себе вытягиванию шеи не способствует. Для этого использовали медные прутья, которые слой за слоем надевали девочкам на шею, а под весом этого украшения шея растягивалась. Эта традиция существует и по сей день, однако скоро, скорее всего, станет лишь пережитком прошлого. Недавно медиками было доказано, что деформации позвоночника не происходит, а удлинение происходит за счет опущения ключиц.

Алые красители

Свой идеальный красный женщины искали испокон веков, алый считался цветом благородного сословия, что вовсе не удивительно, учитывая дороговизну его изготовления. Краситель кармин получали из насекомых кошинели. Из сушеных и толченых насекомых делали порошок, а при использовании разводили до нужного оттенка. Еще более дорогими был пурпурные краски, получаемые из морских улиток-багрянок. Чтобы произвести один грамм этого цвета, необходимо было истолочь 10 тысяч моллюсков. В Китае им могли пользоваться только императорские наложницы и девушки из особо знатных семей. В наше время идеальная красная помада по карману каждой из нас, разве это не чудо?

Ванны с козьим молоком

Этим приемом пользовалась сама Клеопатра, прослывшая одной из самых прекрасных женщин в истории. Регулярно египетская царица проводила не менее часа в таких ваннах. Впрочем, этот бьюти-ритуал более чем оправдан, ведь молочная кислота, содержащаяся в молоке, является природным нежным эксфолиантом, способствующим обновлению клеток эпидермиса. Сегодня практически любой салон красоты имеет в своем арсенале молочный пилинг для лица, который, кстати, не помешает провести при наступлении весны, чтобы вернуть коже эластичность и здоровый цвет.

Крапивный веник для тонуса кожи

У России путь особый, так было с глубокой древности. Наши предки разработали уникальный вид лимфодренажного массажа и стимулирования кровотока. В русских банях популярностью пользовался крапивный веник. Для косметического эффекта собирали веники из молодой крапивы, обдавали их горячей водой и приступали к процедуре. Легкое покалывание стимулировало ток крови под кожей, она становилась мягкой и эластичной и приобретала здоровый румяный цвет. Кстати, водой, в которой вымачивали крапиву, промывали волосы, что помогало им оставаться шелковистыми. Этот древний бьюти-ритуал обязательно возьмите на заметку в преддверии дачного сезона.

Свинцовые пудры

История пудры насчитывает уже несколько тысячелетий: в Древнем Египте и азиатских странах женщины ценили бледный цвет лица и использовали рисовый и пшеничный порошок. Однако уже в Древнем Риме изобрели свинцовые пудры, содержащие мел и одноименные белила. Такие продукты действительно были чудодейственным средством: они избавляли от дефектов и несовершенств, делали кожу нежной и бархатистой. Платой за идеальный тон, как вы уже могли догадаться, была смерть. Конечно, есть и хорошая новость: из-за высокой стоимости позволить себе эту убийственную косметику могли далеко не все.

Радийная косметика

На наш взгляд, самый молодой и неоднозначный из пугающих косметических продуктов прошлого — радийная косметика. Изобретение супругов Кюри принесло миру немало хорошего, но нашлись и те, кто пожелал нажиться на их открытии. В 30-х годах прошлого столетия бешеной популярностью пользовалась косметика Tho-Radia, главными действующими компонентами которой был радий и торий. Радию приписывали чудодейственные свойство, этот опасный химический элемент был философским камнем XX века. Из-за незначительного содержания радия в средствах пагубные эффекты от его использования сложно проследить, но с уверенностью можно сказать, что здоровья такая косметика коже точно не добавляла.