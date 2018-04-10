Почему Иуда предал Христа

Иуда вошёл в историю с недоброй славой, став олицетворением предательства. Его имя стало нарицательным: ведь ужас содеянного им заключается не только в том, что человек предал за тридцать серебряных монет своего Учителя, но и в том, что он предал Бога.

Однако Иуда, вопреки представлением, рисующим его «опереточным злодеем», таковым не являлся. Он входил в число 12 апостолов, ближайших учеников Христа. Сам Христос призвал Иуду для проповеди, найдя в нём горячую веру.

Подобно прочим апостолам он получил власть исцелять больных, изгонять бесов и воскрешать мёртвых. Иуду отличали и таланты экономические: именно поэтому ему было поручено заведовать небольшой казной общины, в которую опускались пожертвования.

Никто из евангелистов, кроме Иоанна, не упоминает о Иуде до момента предательства, Иоанн же утверждает, что Иуда был корыстолюбив и не чуждался воровства из казны. Также Иоанн передает слова Христа, о том, что именно один из 12 предаст Его.

Вероятно, Иуда обладал теми качествами души, которые были необходимы для служения: умом, волей, настойчивостью и энергией, и как ни странно — преданностью Христу. Благодаря своему потенциалу, этот апостол мог бы стать одним из величайших проповедников Евангелия. Но преданность его зиждилась на ошибочном понимании роли Христа.

Подобно многим иудеям того времени, Иуда Искариот ожидал Мессию как земного царя, который восстановит Израиль во всей славе его. И жажда обрести земное величие подле Мессии-царя «повернули» его в иную сторону.

Вероятно, именно желание обратить Иуду с его способностями на путь истины, исправить и рассеять ложные чаяния, обратив их в область духовную, и побудили Христа приблизить к Себе этого человека. Однако чрезмерное попечение о благополучии, эгоизм и прагматизм победили в Иуде, и выбор его был иным.

Есть различные мнения о причинах предательства Иуды, но, возможно, одна из самых реалистичных — разочарование. Профессор Д. И. Богдашевский пишет, что причиной такого поступка мог стать религиозный фанатизм Иуды. Разделяя чаяния иудейского народа о царстве Мессии, Иуда не понял учения Христа и решил, что «лже-мессию» необходимо предать в руки властям.

К тому же, немалую роль в этом выборе сыграло и сребролюбие, которое, по выражению Богдашевского, «образует мрачный фон души Иуды».