Ученый: камни Стоунхенджа появились еще до прихода людей

Журналист и археолог Майк Питтс считает, что некоторые мегалиты могли находиться на своем месте изначально, еще до начала строительства.

Он уверен, что Пяточный камень и мегалит, известный как «16-й камень» не были перенесены из Мальборо-Даунс, как другие камни. Возможно, именно их местоположение стало причиной строительства кромлеха.

На Пяточный камень падает первый луч солнца в день летнего солнцестояния. Таким образом, он мог стать основой каменного круга. Оба мегалита состоят из песчаника, при этом на них нет следов обработки.

Питтс уверен, что эти мегалиты являются остатками крупных отложений песчаника Третичного периода. Масштабные колебания температуры в регионе разрушили большие массивы песчаника, так что остались лишь отдельные фрагменты.