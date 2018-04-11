Илон Маск напугал человечество роботом‑диктатором

Маск , снявшийся в новом документальном фильме под названием «Доверяете ли вы этому компьютеру?» (Do You Trust This Computer?), описал будущее, которое многие из нас даже не могут себе представить. Но это не светлое будущее, а настоящий кошмар в стиле фантастических фильмов. Речь идет об активной работе над созданием искусственного интеллекта.

Илон Маск уверен, что цифровая интеллектуальная революция произойдет еще на нашем веку. «Мы стремительно продвигаемся к созданию цифрового суперинтеллекта, который намного превосходит любого человека, я думаю, что это довольно очевидно», — сказал Маск, — У нас есть лет пять».

Он считает, что бессмертный, подобный роботу диктатор может возникнуть в результате научных исследований, если строгие правила не будут сдерживать этот процесс с самого начала. «Если одной компании или небольшой группе людей удастся создать богоподобный суперинтеллект, она сможет поработить мир, — говорит Маск в фильме, — Когда есть злодей-диктатор, он рано или поздно умрет. Но для искусственного интеллекта смерти не будет — он будет жить вечно. И тогда у нас будет бессмертный диктатор, от которого мы никогда и никуда не сможем убежать».

Миллиардер считает, что робот-диктатор даже не должен быть злодеем, чтобы представлять угрозу. «Если у искусственного интеллекта есть цель, а человечество просто оказывается на пути, он уничтожит человечество, как нечто само собой разумеющееся, даже не задумываясь об этом — сказал Маск, — Это похоже на то, как мы строим дорогу, и по пути попадается муравейник. Мы ведь не ненавидим муравьев, мы просто строим дорогу. Итак, до свидания, муравейник».