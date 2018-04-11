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Пес попал на снимки карт Google и прославился
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Пес попал на снимки карт Google и прославился 

Рамблер 1 час назад
Фото: Google maps
Функция Google Maps позволяет просматривать панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метров. По соображениям конфиденциальности на снимках применяется автоматическое затирание лиц людей и номеров транспортных средств. Однако на животных это не распространяется, поэтому с ними регулярно происходят всякие забавные истории.
Так, в Японии, в местечке Кумаге, собака несколько минут преследовала автомобиль Google Street View, из-за этого пес оказался сразу на нескольких снимках гуглкара.
Google Maps
Собака отдыхала рядом с лодками, но, заметив автомобиль, оживилась.
Google Maps
И решила побежать за машиной. На этом снимке даже видно, что пес злится, вероятно, ему, как и многим другим собакам, нравится преследовать транспортные средства.
Google Maps
Благодаря тому, что собака оказалась на многих снимках автомобиля Google Street View, она стала популярной.
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