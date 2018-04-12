Черепаха, дышащая гениталиями, скоро исчезнет

Уникальную черепаху с зелеными "волосами" из реки Мэри внесли в список исчезающих видов.

Ученые утверждают, что во всем виновато глобальное потепление, которое коснулось черепах вида Elusor macrurus, которые обитают в Австралии.

Однако не только природные катаклизмы повлияли на их редеющую численность. Зоологическое общество Лондона поставило черепах на 29-е место в списке вымирающих рептилий еще и из-за деятельности человека. Дело в том, что в середине прошлого века этих черепах одомашнили, только в 60-70-х годах было собрано 15 тысяч их яиц.

Черепахи вида Elusor macrurus действительно уникальны. На голове у них растут зеленые "волосы", а наросты на подбородке напоминают клыки. Кроме того, эти рептилии способны поглощать кислород под водой через клоаку. Это позволяет им не всплывать на поверхность до трех дней.