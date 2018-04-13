Логическая загадка про невинно осужденного

Загадка про невинно осужденного, которая докажет вам, что выход есть всегда!

В одной стране существовал довольно необычный закон. Каждый приговоренный к смерти заключенный перед исполнением приговора тянул жребий. Таким образом, у смертников всегда был шанс спастись. Для этого им нужно было вытащить из ящика одну из двух бумажек: с надписью «жизнь» или «смерть». Если осужденный, к своему счастью, доставал «жизнь», его миловали. Но если в его руках оказывалась «смерть», то казнь исполнялась незамедлительно.

И случилось так, что в этом государстве от одного хорошего человека захотели избавиться его враги. Ложью, обманом и клеветой им удалось добиться своего: суд вынес мужчине смертельный приговор. Но этого врагам было мало. Они захотели лишить несчастного даже последней возможности на спасение. Ночью перед решающим днем они заменили бумажку с надписью «жизнь» на «смерть». Поэтому, какую бы из двух бумажек ни достал осужденный, казни ему избежать не удастся. И чтобы тот перед смертью еще больше страдал, ему обо всем рассказали.

Другие заключенные уговаривали мужчину сказать судьям о проделке своих врагов и потребовать заменить испорченный жребий. Как же они были удивлены, когда после некоторых раздумий он попросил их никому не говорить о подлоге и радовался, что теперь то наверняка останется живым.

И вот настал тот день, когда пришло время тянуть жребий. Не сказав ни одного слова судьям, невинно осужденный вытянул бумажку из ящика и был отпущен на свободу!

А теперь вам нужно хорошенько подумать и ответить на вопрос: Как же мужчине в таком безвыходном положении удалось спасти себе жизнь? Ответ ниже под фото!

Правильный ответ: Вытаскивая судьбоносный жребий, заключенный достал бумажку, улыбнулся и, никому не показывая, быстро проглотил ее. Судьи в замешательстве полезли в ящик за оставшейся бумажкой, чтобы посмотреть, что написано на ней, и увидели надпись «смерть». А это значило, по мнению незнающих о заговоре судей, что на съеденной бумажке приговоренного было слово «жизнь». Вот так, решив отправить заключенного на верную гибель, его враги подарили ему спасение.