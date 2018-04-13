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Пятница 13-е: как привлечь деньги в этот день
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Пятница 13-е: как привлечь деньги в этот день 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В этот день хорошо гадать на свою судьбу и проводить различные ритуалы, например, на деньги. Вообще-то, суеверия о несчастливом дне Пятница 13-е возникли относительно недавно, в начале 20 века. Эта примета соединила в себе приметы об отрицательном воздействии пятницы как дня недели и самого числа 13, поэтому такой день, выпадающий на пятницу 13-е число любого месяца считается вдвойне неприятным. Согласно примете, Пятница 13-го числа любого месяца считается опасной и может принести различные неприятности и неудачи.
13 число считается особым — кто-то не любит эту цифру и считает ее несчастливой, а кто-то наоборот — в 13-е число проводит ритуалы на деньги, которые оказываются очень эффективными.
Ритуал на привлечение денег можно проводить ежемесячно в 13 число. Значение этого числа в нумерологии — перемены, часто через катастрофы. Это число имеет большую энергию, и если ее правильно использовать, а также совместить сюда ритуалы лунных дней, то можно получить очень хорошие результаты.
Но этот день можно использовать себе на благо, если провести правильные ритуалы и укрепить свою уверенность, что они действительно будут произведены на пользу. Согласно нумерологии, 13 число является точкой перехода на новый уровень или разрушением старого, чтобы создать новое. Также, в Таро под 13-м Арканом идет карта Смерть — избавление от старого, чтобы рсачистить дорогу новому. И только от человека зависит, как использовать эту возможность — он может притянуть в свою жизнь посредством числа 13 новые возможности, в том числе и денежные.

Ритуал на деньги

Нужно пойти в церковь 13 числа любого месяца, купить 13 свечей, чтобы получить сдачу металлическими монетами. Придя домой, наотмашь кинуть эти монеты об пол и оставить как упали до утра.
Постарайтесь, чтобы никто не увидел эти деньги. Утром, не умываясь, не расчесываясь, соберите деньги, завяжите в носовой платок и положите под кровать. Вы заметите, как резко у вас возрастут денежные доходы. После ритуала поставить свечи в церкви у иконы всех тринадцати апостолов.

Денежный горшочек

Поставьте небольшую керамическую посудину, лучше всего цветочный горшок, на видное место. В течение недели кладите в него по 13 рублей (желательно рублевыми монетами). После этого купите белую церковную свечу и подсвечник. Поставьте горшочек на стол, вставьте свечу в подсвечник и высыпьте монеты в левую ладонь. У основания подсвечника выложите круг из монеток. На каждую монетку наговаривайте: «Деньги, теките. Деньги, сверкайте Деньги, растите, сделать богатым меня пожелайте». Зажгите свечу спичками, а подсвечник с заженной свечой возьмите в руку и визуализируйте, что вы богаты. Подумайте о том, что вы будете делать в этом случае, как себя чувствовать, как и на что вы будете тратить свои деньги. Когда свеча догорит, соберите монеты и положите обратно в горшок. Каждый день докладывайте туда монетки, пока он не заполнится. Закройте или завяжите денежный горшок тканью красного цвета. И поставьте его в зону богатства в вашем доме.
В Пятницу 13-е хорошо провести простой и эффективный ритуал на деньги — это расчесать волосы. В любое время дня встаньте перед зеркалом и, глядя себе в глаза, расчешите волосы не менее трех минут. И одновременно представляйте, что на вас сверху падает денежный дождь. Мужчины могут расчесать усы и бороду. В Пятницу 13-го результаты от этого денежного ритуала будут самыми большими.
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