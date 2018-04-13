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Шведские лингвисты открыли новый язык в Малайзии
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Шведские лингвисты открыли новый язык в Малайзии 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Wikimedia Commons
На новом языке, получившем название "джедек", разговаривают жители маленькой малайзийской деревни Сунгай Руал на севере страны, их всего около 280 человек. Они используют слова, фонемы и грамматические структуры, незнакомые для языка джехай, на котором разговаривают остальные жители этого региона.
Niclas Burenhult/Lund University
Антропологи давно наблюдают за деревней Сунгай Руал, однако долгое время они не замечали языковых различий и считали местных жителей носителями джехай.
Среди грамматических особенностей языка джедек — наличие специального указательного местоимения, используемого для объектов, которые не видны говорящему и слушающему, но ощущаются ими на слух или по запаху. Кроме того, в этом языке отсутствуют слова "купить" и "продать".
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