Шведские лингвисты открыли новый язык в Малайзии

На новом языке, получившем название "джедек", разговаривают жители маленькой малайзийской деревни Сунгай Руал на севере страны, их всего около 280 человек. Они используют слова, фонемы и грамматические структуры, незнакомые для языка джехай, на котором разговаривают остальные жители этого региона.

Niclas Burenhult/Lund University

Антропологи давно наблюдают за деревней Сунгай Руал, однако долгое время они не замечали языковых различий и считали местных жителей носителями джехай.

Среди грамматических особенностей языка джедек — наличие специального указательного местоимения, используемого для объектов, которые не видны говорящему и слушающему, но ощущаются ими на слух или по запаху. Кроме того, в этом языке отсутствуют слова "купить" и "продать".