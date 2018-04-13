Китайские полицейские приютили детеныша бенгальской кошки

Фермер из Цзянчэна нашел в своем дворе крошечного пятнистого котенка и решил оставить себе в качестве питомца. Но через три дня мужчина догадался, что котенок — детёныш дикой бенгальской кошки.

Так как эти животные являются объектом государственной охраны, фермер вызвал полицию и котенка забрали. Сейчас малыш живет в участке, во временном вольере, а полицейские с удовольствием присматривают за ним.

Уже скоро котенок уедет в питомник, а потом, когда повзрослеет, будет выпущен на волю. Полицейские признаются, что им жаль расставаться с котенком, к которому они так сильно привязались.

Вероятно, котенок отправился на прогулку, пока его мать отсутствовала, и заблудился.