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Китайские полицейские приютили детеныша бенгальской кошки
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Китайские полицейские приютили детеныша бенгальской кошки 

Рамблер 5 часов назад
Фермер из Цзянчэна нашел в своем дворе крошечного пятнистого котенка и решил оставить себе в качестве питомца. Но через три дня мужчина догадался, что котенок — детёныш дикой бенгальской кошки.
Так как эти животные являются объектом государственной охраны, фермер вызвал полицию и котенка забрали. Сейчас малыш живет в участке, во временном вольере, а полицейские с удовольствием присматривают за ним.
Уже скоро котенок уедет в питомник, а потом, когда повзрослеет, будет выпущен на волю. Полицейские признаются, что им жаль расставаться с котенком, к которому они так сильно привязались.
Вероятно, котенок отправился на прогулку, пока его мать отсутствовала, и заблудился.
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