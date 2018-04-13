Почему пятница тринадцатое считается плохим днем

Боязнь пятницы 13-го объединяет многих. Действительно, вне зависимости от культуры человечество продолжает верить в странную закономерность: 13 числа пятницы не стоит устраивать никаких важных дел, все равно все пойдет прахом, а если и не пойдет, то все равно случится какая-нибудь ужасная вещь. Но откуда появилось это пугающее суеверие и стоит ли нам на самом деле бояться обычного во всех смыслах дня?

Экономический урон

Каждый год мир теряет от $ 700 млн до $ 800 млн только из-за пятниц 13-го числа. Люди просто отказываются вести дела в обычном режиме, многие откладывают важные бизнес-решения и очень многие переносят полеты. Кроме того, почти 80% зданий во всем мире пропускают 13-е этажи, аэропорты избегают парковать самолеты у 13 ворот (в 1983 году это привело к катастрофе авиалайнера), а больницы предпочитают не использовать 13 палат.

Тайная вечеря

В первую очередь, нашей культуре будет важна Тайная вечеря. 13-й гость и последний апостол Иуда предал Иисуса — по крайней мере, согласно Библии. Распятие «Спасителя» пришлось также на пятницу, и в пятницу же Ева соблазнила Адама. Последнего, впрочем, мы бояться уже перестали.

Кодекс Хаммурапи

Но история боязни числа 13 началась даже не с этого. Именно столько статей насчитывалось в древнем вавилонском кодексе Хаммурапи, египтяне считали, будто загробная жизнь делится на 13 этапов, а древние китайцы избегали того же числа, поскольку боялись демонического проклятия.

Скандинавы

Похожая история есть и в скандинавской мифологии. 12 богов во главе с самим Одином решили провести пиршество, но не пригласили Локи. Тот ворвался на праздник, прогонять его не стали. Но в тот же вечер внезапно погиб Бальдр, бог радости и счастья.

Филлип Красивый

Намного, намного позднее король Франции Филипп IV (известный также как Филипп Красивый) отдал под суд весь христианский орден Тамплиеров. Дело было начато в пятницу, 13 октября 1307 года: погибли десятки тысяч людей, а Жак де Молэ, командор ордена, проклял всю ветвь Капетингов. И проклятие сработало на отлично — некоторые до сих пор винят его даже в Столетней войне.

Математика

Если и эти рассказы не убедили вас в несчастливой природе числа 13, то давайте вернемся к более приземленной математике. 12 появляется очень часто в нашей культуре: 12 месяцев в году, 12 часа на сутки, 12 знаков Зодиака, 12 апостолов Иисуса. Мы любим 12 не просто так — это псевдоидеальное число, поскольку сумма некоторых из его делителей равна целому числу.

Сами виноваты

Однако, современные психологи уверены, что мы сами создали себе этого демона. Стюарт Вайс, профессор психологии колледжа штата Коннектикут опубликовал недавно фундаментальную работу, согласно которой только наши собственные установки наполняют тринадцатое число пугающими событиями. Сумей мы абстрагироваться от суеверий, и пятница тринадцатого числа ничем бы не отличалась от обычного дня.