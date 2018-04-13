Очень толстый пес заработал на операцию и худеет

Дворняжка Хатти ела много бургеров и так поправилась, что худеть теперь будет с помощью операции.

Когда Хатти оказалась в ветеринарном центре, она была больше похожа на огромного поросенка с отвисшим пузом. Из-за лишнего веса у собаки развился диабет и катаракта. Волонтеры центра тут же решили привести животное в форму: собаку посадили на жесткую диету и выгуливают 4-5 раз в день.

"Когда вес начал снижаться, мы обнаружили, что собака очень веселая и энергичная, даже несмотря на то, что она сидит на строгой диете", — рассказывают волонтеры.

Сейчас Хатти похудела, но все равно еще весит много — 36 килограммов. Чтобы собака продолжила сбрасывать вес, ей предстоит сделать операцию по уменьшению желудка, но хирургическое вмешательство слишком дорогое, поэтому ветеринарный центр решил запустить сбор средств, чтобы помочь Хатти похудеть.

Основатель благотворительного фонда, в который обратились волонтеры, рассчитывал заработать 1000 фунтов, но сейчас для Хатти собрали уже больше 3000 фунтов, поэтому операция пройдет в ближайшем будущем.