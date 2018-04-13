Ещё
Очень толстый пес заработал на операцию и худеет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очень толстый пес заработал на операцию и худеет 

Рамблер 1 час назад
Фото: Sam Farlap/gablesfarm.org.uk
Дворняжка Хатти ела много бургеров и так поправилась, что худеть теперь будет с помощью операции.
Когда Хатти оказалась в ветеринарном центре, она была больше похожа на огромного поросенка с отвисшим пузом. Из-за лишнего веса у собаки развился диабет и катаракта. Волонтеры центра тут же решили привести животное в форму: собаку посадили на жесткую диету и выгуливают 4-5 раз в день.
"Когда вес начал снижаться, мы обнаружили, что собака очень веселая и энергичная, даже несмотря на то, что она сидит на строгой диете", — рассказывают волонтеры.
Сейчас Хатти похудела, но все равно еще весит много — 36 килограммов. Чтобы собака продолжила сбрасывать вес, ей предстоит сделать операцию по уменьшению желудка, но хирургическое вмешательство слишком дорогое, поэтому ветеринарный центр решил запустить сбор средств, чтобы помочь Хатти похудеть.
Основатель благотворительного фонда, в который обратились волонтеры, рассчитывал заработать 1000 фунтов, но сейчас для Хатти собрали уже больше 3000 фунтов, поэтому операция пройдет в ближайшем будущем.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие неприличные фамилии встречались у русских77
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста53
Где можно спастись, если начнется Третья мировая64
Акула-исполин решила порезвиться с людьми6
На старой фотографии нашли путешественника во времени131
Видео
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
02:30
Как Горбачев сдал СССР
Истории
02:26
Как на самом деле выглядят официантки Октоберфеста
Люди
01:07
Спятивший гусь затерроризировал город
Безумный мир
00:26
Безразличный кот выиграл и ушел
Безумный мир
00:28
Акула-исполин решила порезвиться с людьми
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение