Бесчеловечные опыты гитлеровцев

В первые годы войны фашисты пытались «приручить» холод. Немецкие летчики массово гибли после катапультирования в холодные воды Северной Атлантики, да и на Восточном фронте им не было жарко. За дело взялся сотрудник Аненербе, врач концентрационного лагеря «Дахау» Зигмунд Рашер. О моральном облике этого человека красноречиво говорит тот факт, что он отдал в концлагерь собственного отца. Рашер проводил бесчеловечные эксперименты по изучению воздействия холода на людей. Гиммлер писал ему в переписке:

«Людей, которые все еще отвергают эти опыты над людьми, предпочитая, чтобы из-за этого доблестные германские солдаты умирали от последствий переохлаждения, я рассматриваю как предателей и государственных изменников, и я не остановлюсь перед тем, чтобы назвать имена этих господ в соответствующих инстанциях».

Рашер проводил свои исследования с упором на расовую теорию. По его опыту, лучше всего холод переносили славяне. Санитар Рашера Вальтер Нефф в своих воспоминаниях писал: «Это был самый худший из всех экспериментов, которые когда-либо проводились. Из тюремного барака привели двух русских офицеров. Рашер приказал раздеть их и сунуть в чан с холодной водой. Хотя обычно испытуемые теряли сознание уже через 60 минут, однако, оба русских находились в полном сознании и по прошествии 2,5 часов. Все просьбы к Рашеру (имеются в виду просьбы персонала) усыпить русских были тщетны. Примерно к концу третьего часа один из русских сказал другому:

»Товарищ, скажи офицеру, чтобы пристрелил нас». Другой ответил, что он не ждет пощады «от этой фашистской собаки». Оба пожали друг другу руки со словами «Прощай, товарищ…».

Русские офицеры выдержали 5 часов, хотя и сегодня считается, что уже через 15 минут пребывания человека в холодной воде наступает смерть.