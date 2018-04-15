Юмор Сталина, который пугал всех вокруг до дрожи

Жесткий характер Иосифа Сталина был известен во всем мире. Однако вождь народов обладал к тому же весьма развитым чувством юмора, правда, у его собеседникам не всегда оставалось время, чтобы посмеяться. Вот несколько примеров яркого остроумия Иосифа Сталина, которые вошли в историю нашей страны.

Почем Родину продаем

Легендарную «Победу» конструкторы изначально решили назвать еще более патриотично — «Родина». На что Сталин спросил: «И почем же, товарищи, у нас будет Родина продаваться?». Естественно, название тут же поменяли.

Раздел флота

Уже после войны встал серьезный вопрос: как поступить с трофейным военным флотом. Сталин голосовал за раздел, Черчилль же выдвинул встречное предложение — затопить. «Вот вы свою половину и топите», — сказал Сталин.

Вопрос зависти

Сталин косо смотрел на военачальников, заводивших известных любовниц. Недоброжелатели как-то доложили, что маршал Рокоссовский встречается с Валентиной Серовой . Сталин промолчал и наушник второй раз переспросил, мол что делать-то будем? На что Иосиф Виссарионович ответил: «Ну, что будем делать…. Завидовать будем!».

Флаги и гербы

В одном из интервью иностранный журналист спросил у вождя народов, отчего это на гербе Армении гора Арарат, хотя по сути гора не находится на территории Армении. Сталин не растерялся и спросил в свою очередь, почему на гербе Турции изображен полумесяц — ведь он тоже не находится на территории Турции.

Театральный юмор

Постановка оперы Глинки «Иван Сусанин» проверялась комиссией во главе с председателем Большаковым. И он решил, что финал нужно менять (фраза «Славься, русский народ!» показалась крамольной). Сталин наложил на решение свою резолюцию: «Предложение в целом нравится, но давайте поступим немного по-другому. Финал оставим, а вот Большакова снимем!».

Справедливость