5 самых сильных болей, которые есть в природе

Боль совершенно необходима человеку. Она — своеобразная сигнальная система, которая включается при внешних или внутренних повреждениях. Именно боль учит ребенка избегать опасных мест, беречь свое тело и свое здоровье. Этот сложный неврологический процесс нельзя отделить от нашего организма. Для адекватного восприятия боли существует даже специальный тип нервных окончаний: ноцицепторы не делают ничего, кроме восприятия и передачи болевых ощущений. Естественно, не вся боль воспринимается нами одинаково. Есть та, перетерпеть которую будет несложно. Но есть и такие виды боли, которые вполне могут свести человека с ума. Вот пять самых интенсивных болевых ощущений в мире — мы искренне надеемся, что никто из вас никогда не столкнется с ними в реальности.

Ожог второй степени

Нет, вы не правы: ожог третьей степени, пусть и затрагивает кожу на большую глубину, но совсем не так болезнен. Просто потому, что при ожоге третьей степени человек теряет большую часть нервных окончаний. Ожог второй степени — дело другое. Вы получите все шансы прочувствовать боль до конца, а затем столкнуться с последствиями. Обработка ран, пересадка кожи и страшные шрамы, которые останутся на всю жизнь.

Невралгия тройничного нерва

Боль при воспалении тройничного нерва может длиться до нескольких часов. Испытавшие ее уверяют, что ощущения примерно такие, как если бы в тебя попала молния. Лечению болезнь не поддается вовсе: можно лишь облегчить симптомы и следить, чтобы не возникли осложнения.

Кластерные головные боли

Каждый человек хоть раз в жизни испытывал головную боль. Но неврологические расстройства подарили нам еще один тип страданий, пережить которые будет действительно непросто. Боль сосредотачивается в одном месте обычно в районе глаз. За 6-10 недель человек испытывает несколько приступов. Описание страдальцев сводится к одному общему признаку: похоже, будто в глазницу вставили раскаленную спицу. Есть и подтвержденные случаи самоубийства: многие просто не выдерживают таких нагрузок.

Перекручивание яичек

Стоило бы поставить эту боль на самую вершину пьедестала, но мы постеснялись. Перекручивание яичек может свести с ума кого угодно: семенной канал перекрывает артерии, кровь приливает к яичкам — и без хирургического вмешательства обойтись не получится.

Перитонит

При воспалении перитонеальной ткани человек испытывает сильнейшую боль. За возникновение перитонита следует благодарить аппендикс: вместе с острой болью вы получите и несколько дополнительных бонусов — в виде высокой температуры, рвоты и смерти, если врач не успеет вовремя вмешаться.