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Ученые научили нейросеть думать как собака
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Ученые научили нейросеть думать как собака 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Ученые запрограммировали искусственный интеллект предсказывать поведение собак. Научные работники из Вашингтонского университета и Института искусственного интеллекта Аллена уверены, что модель поведения животных может превосходно натренировать нейросеть.
Для эксперимента на голову подопытной собаки прикрепили GoPro, а на лапы и тело — сенсоры для записи движений. Как только были получены данные, ученые отсортировали записанную информацию по поведенческим шаблонам. В итоге нейросеть научилась предсказывать действия собаки. Например, искусственный интеллект понимает, что если животное увидело мяч, то с высокой вероятностью побежит вслед за ним.
Глава группы исследователей доктор Киана Эхсани отметила, что предсказания нейросети были довольно точными. Но на этом ученые не остановились. Они решили обучить искусственный интеллект анализировать пространство, получать информацию об окружающем мире: отличать препятствия от еды, других людей от животных Ученые пришли к выводу, что нейросеть частично обрела "собачий ум" и может успешно завершать поставленные задачи, делать выводы и обучаться, используя информацию, полученную от подопытного животного. Искусственный интеллект также научился понимать, где ему "разрешено находиться", а где нет — по аналогии с собакой. Так, нейросеть понимает, что ей, например, нужно избегать автострад и можно находиться в саду.
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