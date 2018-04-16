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От каких детей могли отказаться родители
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От каких детей могли отказаться родители 

Кириллица 4 часа назад
Фото: Кириллица
Существовало несколько категорий новорожденных, от которых сами матери или отцы предпочитали избавляться.
Особенно это было актуально в многодетных семьях, которым приходилось тяжело в материальном плане. Детоубийство было распространенной практикой контроля рождаемости и избавления от больных.

Ненужные девочки

Поскольку женщина после замужества, которое происходило в возрасте 13-15 лет, уходила в семью супруга, для своих родителей она нередко являлась «лишним ртом». Девочку приходилось кормить, одевать, растить, а потом она становилась помощницей в чужом доме.
Родители, у которых уже было несколько детей, старались избавляться от дочерей. Сыновей же всегда оставляли, поскольку в будущем они становились помощниками своим собственным родителям. Избавлялись от новорожденных женского пола очень просто: мать душила ребенка, как будто случайно наваливаясь на него во сне всем своим телом. Прямо обвинить женщину в убийстве в этом случае было сложно. Все выглядело как трагическое стечение обстоятельств.
Такие «случайности» происходили сплошь и рядом, особенно в деревнях. Таким же образом избавлялись от нежеланных детей, если у родителей уже было с десяток малышей. Нередко «лишние рты» просто переставали кормить и надлежащими образом о них заботиться. Ребенок заболевал и умирал от переохлаждения, голода, недосмотра или какой-то простой болезни, которой вполне можно было избежать.
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