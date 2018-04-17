Когда Русь спасли от исламизации

Принадлежавшие некогда Золотой Орде земли после распада стали постепенно переходить под контроль Османской империи, претендовавшей в середине XVI века на первенство во всем исламском мире. Расширению турецкого влияния на севере препятствовало Московское царство, которое планомерно стало захватывать ордынские территории: в 1552 году пало Казанское ханство, а в 1556 году — Астраханское.

Это не мешало Османской империи лелеять надежды на экспансию в русские земли с помощью вассального Крымского ханства. Несмотря на то, что Стамбул на подконтрольных территориях сохранял немусульманские религии, местное население само исламизировалось из практических соображений — налоги для иноверцев были выше, чем подати для последователей титульного вероисповедования.

Одним из ключевых событий, остановивших продвижение крымских татар и, следовательно, турок на православное государство, стала Молодинская битва 1572 года.

Разорение Москвы

Иван Грозный в середине XVI века вёл войну с Ливонским орденом, что ещё более подстёгивало Стамбул к активным действиям. Летом 1568 года Османская империя начала переброску в Крым артиллерии и боеприпасов, чтобы через год начать кампанию по возвращению Астрахани на орбиту своих интересов. Однако первая Русско-турецкая война 1568-1570 годов закончилась для турок поражением.

Стамбул не оставлял надежд на реванш, приказав крымскому хану совершить набег на Москву, который серьезно разорил и разрушил город в 1571 году. Поход оказался удачным для крымских татар, воспользовавшихся тем, что существенные силы Московского царства были связаны Ливонской войной, а Иван Грозный отошел со значительной частью опричного войска в сторону Ростова.

Армия хана легко расправилась с полками земских воевод, подойдя вплотную к Москве и подпалив её предместья. Последствия набега для престольной оказались катастрофическими — практически весь город выгорел и его пришлось отстраивать заново, а трупов было так много, что «Москва-река мёртвых не пронесла». Помимо погибших тысячи людей были угнаны в рабство.

После столь удачного для татар набега крымский хан потребовал от Ивана Грозного уступить Казань и Астрахань, которую царь в итоге согласился отдать. Однако самодержец не спешил расставаться с недавно завоеванным городом. В этих условиях новый поход на Москву становился неизбежным.

Извлечённые уроки

Пискаревский летописец свидетельствует, что хан Девлет-Гирей I, готовя новое нападение, уже распределил русские земли между своими сатрапами. Немецкий наёмник Генрих фон Штаден в своих «Записках о Московии» также упоминает, что города и уезды «были расписаны и разделены между мурзами». Иван IV от лазутчиков знал о планах крымских татар, поэтому к новому нашествию Московское государство готовилось основательно.

Несмотря на то, что оборонительные сооружения (засечная черта) на южных направлениях появились ещё в ХIII веке и были серьёзно модернизированы в начале XVI века, русское правительство предприняло в 1571-1572 годах меры по их укреплению. Организация обороны была доверена руководителю сторожевой службы и засечной черты — боярину Михаилу Воротынскому, который сыграл одну из ключевых ролей при взятии Казани.

Ему было поручено выстроить укрепления у бродов Оки, рассчитать, сколько будет «людей полковых в доспехах и тегилях (простейшая защита — прим. автора)», а также расставить их по позициям. Подчинявшееся лично Ивану Грозному опричное войско в условиях грозившей опасности было объединено с земским. Сам царь впоследствии решил выжидать исход столкновения в Великом Новгороде.

Начало кампании

В апреле 1572 года собранному войску был устроен смотр в Коломне, а далее основные силы были распределены вдоль Оки по линии Кашира — Серпухов — Таруса — Калуга. Штаб Воротынского разместился в Серпухове. В свою очередь, крымский хан Девлет-Гирей тоже готовился к походу. Ему удалось собрать внушительную армию из крымских татар и ногайцев, а Османская империя предоставила ему около семи тысяч отборных янычар.

Исследователи по-разному оценивают размер двух армий. Численность колеблется в пределах 20-60 тысяч русских воинов и 40-120 тысяч татар. Тем не менее, все сходятся во мнении, что соотношение составляло примерно один к двум. И всё-таки наиболее часто встречающийся в литературе расклад войск — 20 тысяч против 40 тысяч человек.

Летом 1572 года крымский хан двинул войско на Москву, о чём совсем скоро узнали русские воеводы. Девлет-Гирей обошёл стороной Тулу, подпалив только посады, поскольку осада хорошо укреплённого города грозила существенными потерями. Узнав направление движения хана, Воротынский приказал сконцентрировать все силы в районе Серпухова.

Передовые татарские части вступили в бой с русской дружиной на переправах через Оку 27 июля. Девлет-Гирею довольно скоро удалось форсировать реку выше Серпухова. После чего хан решил отправить в обход города основные силы к Москве, тогда Воротынский приказал войскам отступать от реки и начинать преследование татар.

Молодинская битва

Русским частям удалось настигнуть и разбить арьергард крымского хана около села Молоди, примерно в 50-ти километрах от Москвы. Опасаясь возможного выдвижения подкрепления из стольного града, Девлет-Гирей решил сначала расправиться с преследовавшими его силами, развернув войска назад.

К моменту подхода основных частей противника к Молоди, русское войско развернуло на господствующей высоте гуляй-город — толстые передвижные щиты на колесах, образующие при сцепке мобильную крепость. Упомянутый ранее наёмник Штаден отмечал решающую роль этих укреплений в битве.

Татары 30 июля попытались взять гуляй-город сходу, однако попытка не увенчалась успехом, тем более что из передвижного укрепления силы Девлет-Гирея обстреливались артиллерией. Вдобавок ко всему в плен к русским попал видный военачальник — Дивей-мурза, имевший с ханом родственные связи.

Сражение при Молодях продолжалось до 3 августа, попытки татар разбить оборону конницей и пехотой результатов не принесли, несмотря на то, что у защитников заканчивались припасы. Исход битвы решил смелый манёвр Михаила Воротынского, который, покинув гуляй-город, ударил по войскам хана в тыл.

Помимо многих видных крымских татар в бою полегли даже сыновья хана. Отступающий на юг противник был практически полностью разбит. Иван Грозный после известий о победе вернулся в Москву и вскоре отменил опричнину. Снискавший большую славу полководец Михаил Воротынский через год после окончания битвы попал в опалу и умер в результате пыток.

Ожесточенный характер боя при Молоди, по мнению ряда исследователей, свидетельствует об амбициозных планах татар, поскольку крымчаки обычно довольствовались только грабежами и захватом пленных. Сопоставимое по значению с Куликовской битвой Молодинское сражение надолго ослабило давление Крымского хана на Московское царство, надёжно закрепив успехи прежних побед.