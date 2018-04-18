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Система не работает: хотели запретить, но не вышло
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Система не работает: хотели запретить, но не вышло 

Рамблер 4 часа назад
В нашей фотогалерее несколько примеров, как то, что хотели спрятать, привлекало в разы больше внимания.
1/7  Почему "эффект Стрейзанд"? Эта фотография одна из 1200 снимков калифорнийского побережья, сделанных в 2003 году. На ней особняк Барбары Стрейзанд. Звезда посчитала верным судиться и теми, кто опубликовал его. Только она не учла: если до скандала снимок почти не просматривался, то после — разлетелся по всему миру.
Фото:
2/7  Но примеры этого феномена существовали задолго до того, как появилось его название. Герострат, живший В IV веке до н.э жаждил славы. Не придумав ничего лучше, он решил, что в этом ему поможет огонь - и поджег храм Артемиды. Герострата, конечно, казнили.
Фото:
3/7  Но, (сейчас внимание) чтобы коварный план о славе преступника не сработал, по всем городам были разосланы глашатаи с целью приказать всем забыть(!!!) об истории Герострата и о нем самом, соответственно. Как думаете, что это дало? Об истории узнали те, кто и услышать о ней вряд ли мог, если бы не гонцы.
Фото:
4/7  Сервис такси Uber появился относительно недавно, но популярность набирал слишком стремительно. В 2014 году лондонские таксисты почувствовали, что конкуренция нарастает и собрались с протестом. Однако это привело лишьк тому, что скачивание приложения Uber увеличилось практически на 860% за неделю.
Фото:
5/7  The Pirate Bay — самый крупный торрент-трекер в мире. С этим сайтом борются по сей день, так как он нарушает множество авторских прав. Его пытаются заблокировать с 2011 года, но до сих пор пользователям удается найти пути обхода. Что характерно, на волне обсуждения незаконности сайта, за 1 день его посетили 12 млн человек.
Фото:
6/7  Группа "Pussy Riot" до поры до времени была известна лишь крайне узкому кругу людей, однако после их скандального выступления в храме Христа Спасителя девушки прославились на весь мир. И не благодаря талантам, а, скорее, из-за активного тиражирования темы в СМИ и громких судебных дел против юных звезд.
Фото:
7/7  Ну и совсем свежая история с фильмом Алексея Учителя "Матильда". Картина еще не вышла в прокат, а её бросились запрещать РПЦ и некоторые представители власти. Споры и скандалы разгорелись настолько громкие, что даже те, кто не имел к ленте никакого интереса, с нетерпением ждали её выхода на экраны — надо же посмотреть, что там.
Фото:
Нашумевшая и, судя по всему, даже не подходящая к завершению ситуация с блокировкой мессенджера "Telegram" напоминает многочисленные истории с подобным феноменом, называющимся "эффект Стрейзанд".
Этот термин применим к явлениям, когда что-то пытаются запретить, а приводит это, напротив, к популяризации запрещаемого. В нашей фотогалерее несколько примеров, как то, что хотели спрятать, привлекало в разы больше внимания.
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