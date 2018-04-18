Система не работает: хотели запретить, но не вышло 

1/7 Почему "эффект Стрейзанд"? Эта фотография одна из 1200 снимков калифорнийского побережья, сделанных в 2003 году. На ней особняк Барбары Стрейзанд. Звезда посчитала верным судиться и теми, кто опубликовал его. Только она не учла: если до скандала снимок почти не просматривался, то после — разлетелся по всему миру. Фото: californiacoastline.org

2/7 Но примеры этого феномена существовали задолго до того, как появилось его название. Герострат, живший В IV веке до н.э жаждил славы. Не придумав ничего лучше, он решил, что в этом ему поможет огонь - и поджег храм Артемиды. Герострата, конечно, казнили. Фото: FDV/CC BY-SA 4.0

3/7 Но, (сейчас внимание) чтобы коварный план о славе преступника не сработал, по всем городам были разосланы глашатаи с целью приказать всем забыть(!!!) об истории Герострата и о нем самом, соответственно. Как думаете, что это дало? Об истории узнали те, кто и услышать о ней вряд ли мог, если бы не гонцы. depositphotos.com Фото:

4/7 Сервис такси Uber появился относительно недавно, но популярность набирал слишком стремительно. В 2014 году лондонские таксисты почувствовали, что конкуренция нарастает и собрались с протестом. Однако это привело лишьк тому, что скачивание приложения Uber увеличилось практически на 860% за неделю. depositphotos.com Фото:

5/7 The Pirate Bay — самый крупный торрент-трекер в мире. С этим сайтом борются по сей день, так как он нарушает множество авторских прав. Его пытаются заблокировать с 2011 года, но до сих пор пользователям удается найти пути обхода. Что характерно, на волне обсуждения незаконности сайта, за 1 день его посетили 12 млн человек. globallookpress.com Фото:

6/7 Группа "Pussy Riot" до поры до времени была известна лишь крайне узкому кругу людей, однако после их скандального выступления в храме Христа Спасителя девушки прославились на весь мир. И не благодаря талантам, а, скорее, из-за активного тиражирования темы в СМИ и громких судебных дел против юных звезд. Фото: @nadyariot