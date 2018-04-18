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Что делали с «нечистыми» животными на Руси
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Что делали с «нечистыми» животными на Руси 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Часто приходится слышать, что кошка — чистое животное и ей можно находиться в доме и храме, а собака — нечистое, она должна жить только во дворе. Откуда пошел этот запрет и какие еще животные на Руси считались нечистыми согласно ветхозаветной традиции?

Ветхозаветные табу

В Ветхом Завете говорится, что после Потопа людям было разрешено есть мясо животных (до этого они ели только растительную пищу). В 11-й главе библейской книги Левит подробно указано, каких животных можно употреблять в пищу, а каких нельзя, соответственно, они названы «чистыми» и «нечистыми».
Например, разрешено было есть животных, у которых раздвоены копыта и которые жуют жвачку (пережеванную траву), а также тех, у кого имеются чешуя, плавники и перья, — коров, коз, овец, кур, гусей, уток, многие виды рыб.

Собаки

В Библии слово «собака» употребляется часто и в основном в отрицательном аспекте. К примеру, в Евангелии от Матфея (7,6) говорится: «Не давайте святыни псам». Отсюда, вероятно, и понятие о собаке как о «нечистом» животном.
В знаменитом «Домострое» собаки неоднократно упоминаются среди других «поганых» животных, которым не место рядом с человеком: «Для скотины и для собак держать для того особые миски, и чистой посуды не поганить».
Испокон веков считалось также, что собака не должна находиться в помещении, где есть иконы или другие святыни. Нельзя и освящать помещение, в котором находится собака.

Кошки

Хотя в наше время считается, что кошка вроде бы «чистое» животное, в Книге Левита (11:27) прямо указывается, что нельзя есть любых четвероногих, которые ходят на лапах. Во всяком случае, с точки зрения пищевых запретов кошка является нечистой.

Свиньи

Свиньи всеядны, в том числе не брезгуют падалью и даже могут съесть собственное потомство. Они являются переносчиками большого количества заболеваний, в том числе болезней печени.

Лошади

На христианской Руси в соответствии с библейским запретом было не принято есть конину, хотя лошади — травоядные животные. Лошадь для русского человека являлась ездовым средством, а значит, не было смысла употреблять ее мясо в пищу, разве что при сильном голоде и нужде.

Зайцы и кролики

Хотя они животные травоядные, в их мясе выявлены пуриновые соединения, которые в организме человека превращаются в мочевую кислоту. Ее накопление приводит к таким недугам, как артрит, подагра, диатез у грудных детей. А аминокислоты из крольчатины, перевариваясь в нашем кишечнике, преобразуются в синильные кислоты, опасные для желудочно-кишечного тракта.

Хищные птицы-падальщики

Орлы, ястребы, грифы, филины, совы, вороны, чайки едят в числе прочего едят мясо мертвых животных. Но если в их организме содержатся ферменты, которые позволяют им переваривать падаль без вреда для здоровья, то у человека их нет. Съев мясо такой птицы, мы можем заболеть.

Сом, рыба-меч, осётр

У всех этих рыб отсутствует чешуя. К тому же сом, например, питается помимо мелких рыбешек и гадов разнообразными пищевыми отходами, в рыбе-меч могут жить огромные черви, а осетровые ведут донный образ жизни, питаясь червями, моллюсками, личинками насекомых.

Ракообразные

Раки и крабы поедают падаль, которая валяется на дне, в том числе и тела утопленников, и из-за этого могут служить переносчиками опасных заболеваний. Креветки могут поедать паразитов с поверхности тела.
Также за счет «неразборчивости» в пище эти виды ракообразных могут накапливать в своем организме вредные для человека токсины и тяжелые металлы.
Так было принято в старину называть на Руси змей, ящериц, крыс, мышей, червей и многих насекомых. В Книге Левита сказано: «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле…» (Лев. 11:43-45).
В русской традиции, впрочем, испокон веков не было принято есть этих животных и насекомых — отношение к ним всегда было брезгливым.
Запреты на употребление тех или иных животных в пищу часто оправданы, но далеко не всегда они соблюдались на христианской Руси (как в случае со свининой, зайчатиной и крольчатиной). А в случае с собаками и кошками вообще все неоднозначно, ведь есть-то их и так было не принято, но при этом собака считается более «нечистой», чем кошка. Сегодня уже бывает сложно объяснить смысл тех или иных религиозных табу, о которых упоминается в Ветхом Завете.
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