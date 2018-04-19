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Как на Руси отменили медведей
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Как на Руси отменили медведей 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Раньше по улицам России действительно ходили медведи. И не только ходили. Ещё плясали, участвовали в театральных постановках и даже пели. Случались нападения на людей, но до массового террора медведям было далеко. С медведями в городе боролись неоднократно.
Так, в 1648 году был издан царский указ о запрете медвежьих потех. Тогда свою роль сыграла и церковь: противником «медвежьих плясок» был протопоп Аввакум. Потом «запретили» самого Аввакума, а медведи, судя по всему, продолжили плясать.
К слову, миф о медведях, которые гуляют по улицам русских городов «на хвосте» принесли в Европу бежавшие от русской армии французы.
Стоит ли говорить, что и закон 1867 года сработал не совсем убедительно: до 20-х годов ХХ века медвежьи потехи проводились с завидной регулярностью.
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