Как на Руси боролись с сектой хлыстов

Впервые на Руси услышали о хлыстах во время царствования Алексея Михайловича. Толком о них ничего не знали, лишь отмечая, что это религиозная секта, со странными тайными обрядами, чьи адепты называют себя «людьми божьими».

Как беглый солдат стал богом

По сообщению историков в первые годы своего появления хлысты, как и другие жители Российской империи, посещали церковь, но затем тайно под покровом ночи творили свои собственные ритуалы. Как утверждают исторические источники, в 1645 году на высокий холм близ села Михайловское сошел в огненном облаке бог Саваоф. Едва коснувшись земли, он принял облик беглого солдата Данилы Филиппова, который начал нести избранным «божьим людям» священные тайны истинной веры. Началось распространение хлыстовства с Муромского уезда Владимирской губернии. Мужчина прилюдно утопил в Волге несколько церковных книг, объявив, что верующие должны придерживать 12 заповедей, разумеется, в его собственной, новой трактовке. Главной из них было почитание Филиппова в качестве бога. Вскоре Филиппов переехал под Кострому, где обрел своего Христа, которым стал некто Иван Суслов.

О себе, новоявленный Христос рассказывал самые фантастические истории. Самой удивительной оказалась легенда о его рождении. Иван Суслов утверждал, что его матерью являлась женщина, которая забеременела и родила нового Христа в 100 лет. Дом, где жил Филиппов с Сусловым, члены секты назвали «божьим домом». Со временем Суслов из приверженцев новой веры выбрал для себя 12 апостолов, а Богородицей признали некую Акулину подругу Филиппова.

Несмотря на то, что было очевидно: действуют мошенники, секта за короткое время распространила свое влияние практически на большинство губерний Российской империи.

Секту искоренить, мошенников наказать

Несмотря на огромную популярность секты, когда патриарх Никон, а за ним царь узнали о ее существовании, последовал жесточайший указ — искоренить. Организаторы секты были объявлены в розыск. После ареста их подвергли жестокому допросу с пристрастием. Надо отдать должное Филиппов с Сусловым, несмотря на страшные пытки, от своего учения не отказались, и сути его не раскрыли. Заключенных отправили в Москву. В столице их допросил сам Патриарх Никон. Подсудимые молчали. Их прилюдно выпороли. Результат — тот же. Снова пытали.

Руководители секты, к удивлению палачей молчали будто онемевшие. По городу поползли слухи, что подсудимые и вправду могут быть теми, за кого себя выдают, поскольку обычный человек вынести подобные пытки просто не в состоянии. По стечению обстоятельств царица в это время никак не могла разрешиться очередными родами. Чтобы они прошли удачно, кто-то из ближних бабок, очевидно подкупленной хлыстами, посоветовал ей отпустить руководителей секты. Царица поверила. Филиппова с Сусловым выпустили их под стражи. У Наталии Кирилловны родился Петр I, а Суслов с Филипповым открыто поселились в Москве, продолжая до самой смерти пропагандировать свое учение.

Вторая смена

После смерти основателей секты, дело их продолжало жить и развиваться. Особенно сильное развитие оно получило в Ивановском женском монастыре, где был похоронен Филиппов. К его могиле стекалось множество паломников. В это время местная жительница Акулина Ивановна Лупкина объявила себе Богородицей, в то время как ее муж Прокопий Лупкин стал новым Христом. Но вторая смена «божественных» руководителей секты оказалась не такой удачной, как первая. Анна Иоанновна, узнав о новом витке развития секты, приказала гроб с Филипповым выкопать, а его прах развеять в чистом поле. В то же время, несмотря на огромное количество поклонников секты, власти толком не знали, в чем состоят ее ритуалы. Все открылось случайно в 1732 году.

Как гласит легенда, к градоначальнику Москвы графу Салтыкову, неожиданно явился разбойник Семен Караулов, чтобы рассказать о страшных людях и их обрядах творящихся в подвалах московских усадеб. Разбойник, был искренне верующим человеком и не побоялся властей, лишь бы те арестовали богохульников. По его словам в подвале одного дома он случайно подсмотрел обряд хлыстов. Напротив друг друга на лавках сидели мужчины и женщины. Во главе находились пророк и пророчица.

Сначала, как утверждал Караулов, хлысты читали свои молитвы и ругали православную церковь . Затем несколько часов хором распевали собственные ритуальные песни. Когда пробило полночь, они поснимали с себя одежду, переодевшись в одинаковые рубахи. В такт вновь затянутой песни они начали бегать и скакать друг за другом. При этом в руках у каждого радеющего был кнут, веревка или цепь. Ими члены секты хлестали друг друга с воплями: «Хлещи, хлещи, Христа ищи». Когда скакать сил уже не осталось, кто-то из присутствующих погасил свет и начался свальный грех.

Взбешенный граф приказал выслать стражу и арестовать нечестивцев. Было схвачено 78 человек. Среди них обнаружилось немало монахов и монахинь. В качестве руководительницы секты была арестована инокиня Ивановского монастыря Анастасия. На этот раз на допросах хлысты отпираться не стали, объяснив, в чем суть их веры. По их словам хлыстов богом может стать каждый. Для этого необходимо войти в мистический экстаз, умереть плотью и воскреснуть духом.

По словам членов секты радения, чей обряд был описан выше, помогает им обрести божественное состояние. Каждая секта хлыстов должна состоять из 50 человек, которые именовали себя кораблем. Каждым кораблем управляет кормщик вместе со своей Богородицей. Причем воля корабельщика — закон для рядовых членов корабля, которые полностью находятся в его власти. После суда 11 октября 1733 года инокиня Анастасия была расстрижена, после чего ей отсекли голову. Остальных били кнутами и выслали на каторгу, однако, несмотря на гонения, дело хлыстов лишь крепло и набирало силу.