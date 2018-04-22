Ученые нашли древний скелет с ножом вместо руки

В Италии археологи нашли скелет средневекового мужчины, правую руку которого заменял нож. Находку относят к VI–VIII векам нашей эры.

По предположению ученых, на момент смерти древнему "росомахе" было от 40 до 50 лет. Его правую руку ампутировали при жизни на уровне предплечья.

"Возможно, конечность ампутировали по медицинским показаниям или мужчина сломал ее во время падения. Кроме того, в те времена в Лонгобарди руку можно было потерять в схватке", — говорит участница раскопок Ильяна Микарелли.

Micarelli et al. /Journal of Anthropological Sciences

Специалисты обнаружили, что кости предплечья мужчины сильно деформированы, из-за с силой "вживленного" протеза изменениям подверглась и локтевая кость. Кроме того, плечо вместе с рукой приобрело форму С-образная дуги, оттого что мужчина удерживал руку в неестественной позе, когда подводил нож к зубам. Правда, зачем он это делал, ученым пока непонятно.

Ученые с удивлением пришли к выводу, что человек прожил с протезом весьма долгое время, что они посчитали чудом, поскольку все это происходило в эпоху без антибиотиков.