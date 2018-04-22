Ещё
Ученые нашли древний скелет с ножом вместо руки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые нашли древний скелет с ножом вместо руки 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Люди Икс: Начало. Росомаха"
В Италии археологи нашли скелет средневекового мужчины, правую руку которого заменял нож. Находку относят к VI–VIII векам нашей эры.
По предположению ученых, на момент смерти древнему "росомахе" было от 40 до 50 лет. Его правую руку ампутировали при жизни на уровне предплечья.
"Возможно, конечность ампутировали по медицинским показаниям или мужчина сломал ее во время падения. Кроме того, в те времена в Лонгобарди руку можно было потерять в схватке", — говорит участница раскопок Ильяна Микарелли.
Micarelli et al. /Journal of Anthropological Sciences
Специалисты обнаружили, что кости предплечья мужчины сильно деформированы, из-за с силой "вживленного" протеза изменениям подверглась и локтевая кость. Кроме того, плечо вместе с рукой приобрело форму С-образная дуги, оттого что мужчина удерживал руку в неестественной позе, когда подводил нож к зубам. Правда, зачем он это делал, ученым пока непонятно.
Ученые с удивлением пришли к выводу, что человек прожил с протезом весьма долгое время, что они посчитали чудом, поскольку все это происходило в эпоху без антибиотиков.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Впечатляющие фотографии появления человека на свет66
Кому давали фамилии на «чук»51
«Больше — это больше, а меньше — это скучно»
Что делали русские дворяне в приступах страсти5
В Мексике нашли монету «из будущего»110
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение