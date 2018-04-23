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Оптическая иллюзия со смыслом, который видят не все
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Оптическая иллюзия со смыслом, который видят не все 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos
В этой оптической иллюзии заложен особенный смысл. Постарайтесь приглядеться и увидеть то, что хотят донести создатели этого изображения до общества.
Что нужно сделать:
1. Внимательно посмотрите на изображение.
2. Постарайтесь расфокусировать взгляд, расслабьте глаза, пытаясь как бы охватить картинку целиком, а не всматриваясь в конкретную точку.
3. Вероятно, вы увидите то, что скрыто в этой оптической иллюзии.
WWF
"Они могут исчезнуть" — гласит надпись на картинке. И действительно, этих зверей осталось на Земле не так уж и много. В наших силах остановить их исчезновение.
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