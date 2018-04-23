Оптическая иллюзия со смыслом, который видят не все

В этой оптической иллюзии заложен особенный смысл. Постарайтесь приглядеться и увидеть то, что хотят донести создатели этого изображения до общества.

Что нужно сделать:

1. Внимательно посмотрите на изображение.

2. Постарайтесь расфокусировать взгляд, расслабьте глаза, пытаясь как бы охватить картинку целиком, а не всматриваясь в конкретную точку.

3. Вероятно, вы увидите то, что скрыто в этой оптической иллюзии.

WWF

"Они могут исчезнуть" — гласит надпись на картинке. И действительно, этих зверей осталось на Земле не так уж и много. В наших силах остановить их исчезновение.