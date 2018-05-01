Первомай: шабаши, демонстрации, шашлыки

Первомай: шабаши, митинги и шашлыки

В советские годы 2 мая люди собирались на природе, чтобы пожарить шашлыков и спеть под гитару.

6/6 В советские годы 2 мая люди собирались на природе, чтобы пожарить шашлыков и спеть под гитару.

Первое мая в СССР был нерабочим днем, его отмечали массовыми демонстрациями и парадами.

5/6 Первое мая в СССР был нерабочим днем, его отмечали массовыми демонстрациями и парадами.

Восточные славяне отмечали 1 мая день Еремея Запрягальника. Они готовили майскую кашу, устраивали общее застолье с песнями, а некоторых губерниях водружали соломенное чучело на шесте, поджигали и танцевали вокруг него.

3/6 Восточные славяне отмечали 1 мая день Еремея Запрягальника. Они готовили майскую кашу, устраивали общее застолье с песнями, а некоторых губерниях водружали соломенное чучело на шесте, поджигали и танцевали вокруг него.

В Средние века считалось, что ведьмы, оборотни, вампиры, беспокойные мертвецы и черти в этот день собираются на горе Броккен, чтобы устроить шабаш с голыми плясками и, конечно, оргиями.

2/6 В Средние века считалось, что ведьмы, оборотни, вампиры, беспокойные мертвецы и черти в этот день собираются на горе Броккен, чтобы устроить шабаш с голыми плясками и, конечно, оргиями.

Римские Флоралии длились с 28 по 3 мая. Одетые в цветные одежды и украшенные цветами, люди танцевали среди цветов же. В дар Флоре приносили молоко и мед.

1/6 Римские Флоралии длились с 28 по 3 мая. Одетые в цветные одежды и украшенные цветами, люди танцевали среди цветов же. В дар Флоре приносили молоко и мед.

На самом деле, любой праздник, даже новый, всегда имеет своих предшественников, иногда самых неожиданных.

Майские праздники мы традиционно ждем с нетерпением. Для многих из нас это начало дачного сезона, возможность устроить пикник с непременными шашлыками, или короткое путешествие.

Что же касается смыслового наполнения праздника, то в лучшем случае мы вспомним что-нибудь про солидарность с трудящимися всех стран.

На самом деле, любой праздник, даже самый новый, всегда имеет своих предшественников, иногда самых неожиданных. И Первое мая, конечно, не исключение.

Флоралии, Белтейн, или Все дороги ведут в Рим

Сначала были Флоралии, римские торжества, посвященные богине Флоре, которые длились с 28 по 3 мая. Конечно, римляне наследовали древние традиции множества покоренных народов, но в данном случае о плагиате говорить нельзя.

Как многие земледельческие народы, римляне отмечали приход весны, важнейшего времени для любого хлебороба. Одетые в цветные одежды и украшенные цветами, они танцевали среди цветов же. Кроме того, богине Флоре приносились в дар молоко и мед.

Кельты, жившие на территории современных Франции, Великобритании, Германии и других европейски стран, от своих развитых собратьев не отставали, и праздновали свой праздник, Белтейн, с той только разницей, что считали этот день началом лета.

С древнеирландского Белтейн значит "Сияющий огонь", и был связан с солнечным богом-врачевателем Беленом, покровителем горячих источников.

Для Ирландии этот день вообще имел особое значение, именно 1 мая на остров прибыли Племена Богини Дану, местные боги, и в этот же день умер Партолон, вождь первого из племен Ирландии.

Впрочем, для Шотландии и Уэльса 1 мая имело не меньшее значение, поэтому кельты всех стран в этот день жгли костры на холмах, прогоняли между ними скот, прыгали через них сами, украшали рябину или другое дерево (в разных странах были свои фавориты), и всячески радовались началу нового жизненного цикла.

Все изменилось с приходом христианства. Церковь была не в восторге от танцев вокруг костров, поэтому принялась активно бороться с языческими пережитками.

Вальпургиева ночь, или Причем тут ведьмы

Как это часто бывает, все запрещенное становится тайным, и оттого более желанным. Белтейн заменила Вальпургиева ночь, но к святой Вальбурге она отношения не имела. Зато очень быстро стала праздником ведьм и прочей нечисти.

Языческие обряды, изначально не имевшие к христианству никакого отношения, стали восприниматься как антихристианские.

В Средние века считалось, что ведьмы, оборотни, вампиры, беспокойные мертвецы и черти в этот день собираются на горе Броккен, чтобы устроить шабаш с голыми плясками и, конечно, оргиями. Славяне для подобных дел отправляли своих ведьм на Лысую гору.

Поэтому вместе с танцами вокруг Майского дерева (иногда и впрямь дерево, березка или ель, иногда шест с ленточками) богобоязненные крестьяне практиковали сожжение чучела ведьмы на костре (ну или не чучела, если повезет и соседка окажется ведьмой), били в колокола и устраивали шествия с факелами.

Вместе с Майским деревом сохранилась и традиция выбирать короля и королеву мая, обычно самого сильного парня и самую красивую девушку деревни. Корни этого обряда — все в том же Белтейне, когда жрец и жрица изображали священный союз весенних богов. В этот же день влюбленные имели возможность намекнуть о своих чувствах, установив перед домом возлюбленной/возлюбленного небольшое майское деревце.

Восточные славяне отмечали 1 мая день Еремея Запрягальника, который, впрочем, получил некоторые функции Ярилы, божества весеннего плодородия.

Крестьяне отмечали третье пролетье и последнюю пахоту. Они готовили майскую кашу, устраивали общее застолье с песнями, а некоторых губерниях водружали соломенное чучело на шесте, поджигали и танцевали вокруг него. Таким образом, пикники на природе у нас появились задолго до эпохи развитого социализма.

В том или ином виде смешанные христианско-языческие традиции этого дня сохранились до середины XIX века (а в Великобритании и дольше).

День Интернационала, или Мир, труд, май

Однако в конце XIX века ведьмам, майским королевам и Яриле пришлось уступить свой день пролетариату.

1 мая 1886 года рабочие США и Канады, которых возглавляли анархические партии, вышли на митинги и демонстрации, потребовав прав и восьмичасового трудового дня. Разумеется, власти митинги разогнали, в результате чего погибло несколько человек и было заведено уголовное дело против лидеров выступления. Четверо из 8 были повешены, один покончил с собой накануне, трое получили 15 лет каторги. В память об этом Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира.

В России этот день официально стали отмечать сразу после установления советской власти, в 1918 году. Однако еще в 1890 году в Варшаве Первое мая отметили стачкой 15 тысяч рабочих. А нелегальные собрания рабочих, проводимые в этот день, назвали маёвками. Пикниками они стали уже в советское время.

Первое мая в СССР был нерабочим днем, его отмечали массовыми демонстрациями и парадами. 2 мая трудящиеся могли отдохнуть более камерно, в кругу родственников и друзей. Именно тогда появилась традиция выбраться на природу, чтобы пожарить шашлыков и спеть под гитару, или совместить посиделки в своем дворе с полезными огородными занятиями.

1 мая 1990 года прошла последняя официальная первомайская демонстрация. А в 1992 году Первомай стал Праздником весны и труда.

В новейшей истории в этот день устраивают митинги с острыми социальными лозунгами, которые, впрочем, не всегда имеют отношение к рабочему движению. В других странах Первомай имеет свои особенности, например, в Финляндии в этот день проводят весенний карнавал студентов.