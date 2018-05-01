Ещё
Первомай: шабаши, демонстрации, шашлыки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первомай: шабаши, митинги и шашлыки 

Рамблер 48 минут назад
На самом деле, любой праздник, даже новый, всегда имеет своих предшественников, иногда самых неожиданных.
1/6  Римские Флоралии длились с 28 по 3 мая. Одетые в цветные одежды и украшенные цветами, люди танцевали среди цветов же. В дар Флоре приносили молоко и мед.
Фото:
2/6  В Средние века считалось, что ведьмы, оборотни, вампиры, беспокойные мертвецы и черти в этот день собираются на горе Броккен, чтобы устроить шабаш с голыми плясками и, конечно, оргиями.
Фото:
3/6  Восточные славяне отмечали 1 мая день Еремея Запрягальника. Они готовили майскую кашу, устраивали общее застолье с песнями, а некоторых губерниях водружали соломенное чучело на шесте, поджигали и танцевали вокруг него.
Фото:
4/6  Майское дерево — традиционный символ Вальпургиевой ночи. Рябину, ель, березу, другое дерево или шест украшали лентами и венками.
Фото:
5/6  Первое мая в СССР был нерабочим днем, его отмечали массовыми демонстрациями и парадами.
Фото:
6/6  В советские годы 2 мая люди собирались на природе, чтобы пожарить шашлыков и спеть под гитару.
Фото:
Майские праздники мы традиционно ждем с нетерпением. Для многих из нас это начало дачного сезона, возможность устроить пикник с непременными шашлыками, или короткое путешествие.
Что же касается смыслового наполнения праздника, то в лучшем случае мы вспомним что-нибудь про солидарность с трудящимися всех стран.
На самом деле, любой праздник, даже самый новый, всегда имеет своих предшественников, иногда самых неожиданных. И Первое мая, конечно, не исключение.

Флоралии, Белтейн, или Все дороги ведут в Рим

Сначала были Флоралии, римские торжества, посвященные богине Флоре, которые длились с 28 по 3 мая. Конечно, римляне наследовали древние традиции множества покоренных народов, но в данном случае о плагиате говорить нельзя.
Как многие земледельческие народы, римляне отмечали приход весны, важнейшего времени для любого хлебороба. Одетые в цветные одежды и украшенные цветами, они танцевали среди цветов же. Кроме того, богине Флоре приносились в дар молоко и мед.
Кельты, жившие на территории современных Франции, Великобритании, Германии и других европейски стран, от своих развитых собратьев не отставали, и праздновали свой праздник, Белтейн, с той только разницей, что считали этот день началом лета.
С древнеирландского Белтейн значит "Сияющий огонь", и был связан с солнечным богом-врачевателем Беленом, покровителем горячих источников.
Для Ирландии этот день вообще имел особое значение, именно 1 мая на остров прибыли Племена Богини Дану, местные боги, и в этот же день умер Партолон, вождь первого из племен Ирландии.
Впрочем, для Шотландии и Уэльса 1 мая имело не меньшее значение, поэтому кельты всех стран в этот день жгли костры на холмах, прогоняли между ними скот, прыгали через них сами, украшали рябину или другое дерево (в разных странах были свои фавориты), и всячески радовались началу нового жизненного цикла.
Все изменилось с приходом христианства. Церковь была не в восторге от танцев вокруг костров, поэтому принялась активно бороться с языческими пережитками.

Вальпургиева ночь, или Причем тут ведьмы

Как это часто бывает, все запрещенное становится тайным, и оттого более желанным. Белтейн заменила Вальпургиева ночь, но к святой Вальбурге она отношения не имела. Зато очень быстро стала праздником ведьм и прочей нечисти.
Языческие обряды, изначально не имевшие к христианству никакого отношения, стали восприниматься как антихристианские.
В Средние века считалось, что ведьмы, оборотни, вампиры, беспокойные мертвецы и черти в этот день собираются на горе Броккен, чтобы устроить шабаш с голыми плясками и, конечно, оргиями. Славяне для подобных дел отправляли своих ведьм на Лысую гору.
Поэтому вместе с танцами вокруг Майского дерева (иногда и впрямь дерево, березка или ель, иногда шест с ленточками) богобоязненные крестьяне практиковали сожжение чучела ведьмы на костре (ну или не чучела, если повезет и соседка окажется ведьмой), били в колокола и устраивали шествия с факелами.
Вместе с Майским деревом сохранилась и традиция выбирать короля и королеву мая, обычно самого сильного парня и самую красивую девушку деревни. Корни этого обряда — все в том же Белтейне, когда жрец и жрица изображали священный союз весенних богов. В этот же день влюбленные имели возможность намекнуть о своих чувствах, установив перед домом возлюбленной/возлюбленного небольшое майское деревце.
Восточные славяне отмечали 1 мая день Еремея Запрягальника, который, впрочем, получил некоторые функции Ярилы, божества весеннего плодородия.
Крестьяне отмечали третье пролетье и последнюю пахоту. Они готовили майскую кашу, устраивали общее застолье с песнями, а некоторых губерниях водружали соломенное чучело на шесте, поджигали и танцевали вокруг него. Таким образом, пикники на природе у нас появились задолго до эпохи развитого социализма.
В том или ином виде смешанные христианско-языческие традиции этого дня сохранились до середины XIX века (а в Великобритании и дольше).

День Интернационала, или Мир, труд, май

Однако в конце XIX века ведьмам, майским королевам и Яриле пришлось уступить свой день пролетариату.
1 мая 1886 года рабочие США и Канады, которых возглавляли анархические партии, вышли на митинги и демонстрации, потребовав прав и восьмичасового трудового дня. Разумеется, власти митинги разогнали, в результате чего погибло несколько человек и было заведено уголовное дело против лидеров выступления. Четверо из 8 были повешены, один покончил с собой накануне, трое получили 15 лет каторги. В память об этом Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира.
В России этот день официально стали отмечать сразу после установления советской власти, в 1918 году. Однако еще в 1890 году в Варшаве Первое мая отметили стачкой 15 тысяч рабочих. А нелегальные собрания рабочих, проводимые в этот день, назвали маёвками. Пикниками они стали уже в советское время.
Первое мая в СССР был нерабочим днем, его отмечали массовыми демонстрациями и парадами. 2 мая трудящиеся могли отдохнуть более камерно, в кругу родственников и друзей. Именно тогда появилась традиция выбраться на природу, чтобы пожарить шашлыков и спеть под гитару, или совместить посиделки в своем дворе с полезными огородными занятиями.
1 мая 1990 года прошла последняя официальная первомайская демонстрация. А в 1992 году Первомай стал Праздником весны и труда.
В новейшей истории в этот день устраивают митинги с острыми социальными лозунгами, которые, впрочем, не всегда имеют отношение к рабочему движению. В других странах Первомай имеет свои особенности, например, в Финляндии в этот день проводят весенний карнавал студентов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру61
«Путешественница во времени» показала мир будущего481
Знаменитые фотографии, оказавшиеся крутой подделкой1
Как сейчас живет самая сильная девочка планеты1
Мастера Йоду обнаружили на рисунке XIV века3
Новости партнеров
Видео
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:13
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
Истории
10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
Безумный мир
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение