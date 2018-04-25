Как у украинцев появились фамилии на -ин и -ов

Мы привыкли к тому, что фамилии, которые заканчиваются на -ин и -ов, по умолчанию считаются русскими. Но на самом деле, их носители могут являться представителями самых разных народов: от болгар и македонцев на западе до бурятов и якутов на востоке. Среди украинцев тоже есть немало людей, чьи фамилии имеют такие окончания. Сказывается общая история и многочисленные связи между братскими народами. Так, какие украинские фамилии легко перепутать с русскими?

Исконно украинские фамилии

В силу ряда факторов украинцы обзавелись фамилиями раньше, чем большинство русских. Сказалось и географическое расположение страны, и влияние западных соседей: в основном, поляков. Этот процесс на Украине происходил в XIV-XVI веках. Сначала фамилии появились у дворян, затем они распространились на купечество и духовенство.

И хоть крестьяне поменяли родовые прозвища на официальные фамилии чуть позже, все-таки в XVII веке уже не было ни одного украинца, оставшегося без этого обязательного атрибута гражданственности. Однако с течением времени фамилии украинцев могли меняться.

Так, при вступлении в Запорожскую Сечь, становясь казаком, мужчина часто брал себе новое имя и фамилию, чтобы подчеркнуть, что он окончательно порвал с прежней жизнью. Иногда сын человека, известного в Подолье как Петро Павлюк, после переезда в Приднепровье мог быть записан там как Павло Павлюченко.

Процесс формирования украинских фамилий завершился в XIX веке, когда они все были официально закреплены за каждым человеком. И пусть окончания на -юк (-ук) и -енко являются наиболее распространенными в этой стране, некоторые исконные для Украины фамилии завершают суффиксы -ов (-ев) и -ин. Например, Шинкарев, Паньков, Шугаев, Драгоманов, Хрущев, Костомаров, Брежнев, Турчинов.

Отличить их от русских довольно просто. Достаточно, как говорится, зрить в корень слова. Если кузнеца на Украине называли «коваль», то фамилия Ковалев изначально могла произойти только отсюда.

Хотя это не повод считать всех ее носителей украинцами. За долгие века происходили различные события: от банального усыновления детей до попыток скрыться, затерявшись в соседней стране и «подправив» фамилию.

Если говорить об окончании -ин, то на украинское происхождение указывает более расширительная форма — ишин. Такие фамилии были образованы от женских имен или прозвищ жительниц Закарпатья и Галичины. Например, сын бабы Федорихи мог получить фамилию Федоришин, а отпрыск Яцихи — стать Яцишиным. Точно также, если незамужняя Василина родила малыша, а отец не признал его своим сыном, то мальчика записывали на фамилию Василишин, образованную от имени матери. Часто женские прозвища происходили от имен их мужей: Данило — Данилиха — Данилишин; Павло — Павлиха — Павлишин; Роман — Романиха — Романишин и т.п.

Древние фамилии

Поскольку истории двух братских народов тесно переплетены, некоторые украинские фамилии, заканчивающиеся на -ов и -ин, образовались в эпоху Киевской Руси, когда еще не началось этническое разделение восточных славян. Речь идет о представителях высшей знати, у которых фамилии имелись уже в X веке.

Например, мирный договор между Византийской империей и Киевской Русью, заключенный в 944 году, содержит перечисление вполне конкретных лиц, подписавших его вместе с легендарным князем Игорем (сыном Рюрика). Среди родовитых и влиятельных лиц, выступивших гарантами соблюдения мира с киевской стороны, в этом историческом документе указаны: Каршев, Свирьков, Колоклеков, Войков, Утин, Вузлев и Гудов. К какому из двух народов впоследствии стали причислять себя их потомки? Точного ответа на этот вопрос уже не найти. Однако можно с уверенностью сказать, что образовавшиеся в эпоху Киевской Руси фамилии вполне могут считаться украинскими.

Принудительно русифицированные фамилии

Следует признать, что некоторые украинские фамилии были принудительно русифицированы. Так, Романив мог стать Романовым, а Иванькив — Иваньковым. Этот процесс происходил и в соседней Белоруссии.

Во времена Российской империи какой-нибудь грамотей — уездный дьячок, оформлявший документы — легко переиначивал украинские фамилии просто так, без всякого злого умысла. Просто, чтобы фамилия звучала «правильно» на взгляд писца, переведенного в какую-нибудь херсонскую канцелярию из какой-нибудь Рязани.

Известный украинский филолог академик Александр Пономарив в своих публицистических выступлениях часто отмечает, что в дореволюционной России проводилась массовая русификация украинских фамилий. А историк Александр Палий пишет, что их переписыванием часто занимались в армии, в том числе и советской. Если человек терял паспорт, например, то при его замене корректировалась всего одна или две буквы.

Часто людям в ответ на жалобы в официальных инстанциях отвечали, что такое написание их фамилий более точное, а раньше было написано с ошибкой. Так тысячи уроженцев Галичины, для фамилий которых характерно окончание -ив, потеряли свою национальную идентичность. А в соседней Белоруссии некоторые Ивашевичи становились Ивашевыми, Лукашевичи — Лукашевыми и т.п.

«Переделанные» фамилии

Иногда процесс русификации происходил добровольно. Обычно после переезда в нашу страну многие украинцы добавляли к своим фамилиям букву «в», чтобы не выделяться из основной массы населения.

Пореченков, Мищенков, Петренков, Дмитренков, Коваленков и другие подобные им фамилии сохраняют в себе украинский колорит, их выделяет характерный суффикс «-енко». Так делалось и во времена Российской империи и в эпоху СССР, людям было удобно числиться русскими по множеству причин: начиная от продвижения по карьерной лестнице и заканчивая пересудами соседок на коммунальной кухне.

Примечательно, что во времена Речи Посполитой, когда часть Украины входила в состав этого польско-литовского государства, некоторые люди переделывали свои фамилии, добавляя к ним окончание -ский. Так украинцы хотели подчеркнуть свою принадлежность к шляхте — привилегированному сословию того времени.

Многие семьи через несколько поколений жизни в России неизбежно обрастали русскими окончаниями фамилий. Например, дед великого писателя Антона Чехова носил фамилию Чех.

Впрочем, так происходило почти со всеми, кто перебирался в нашу страну, ведь обладатели фамилии Репа здесь стали Репиными, а Дейнеки — Деникиными.