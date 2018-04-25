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Найдено уникальное и поразительное свойство мха
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Найдено уникальное и поразительное свойство мха 

Ридус 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Группа ученых из Швеции провела исследование, в ходе которого специалисты выявили уникальное и полезное свойство мха. Оказывается, обычный болотный мох умеет удалять из воды мышьяк, делая ее безопасной для приема внутрь.
Если вы заблудились в лесу и вас мучит жажда, то очистить проточную воду из ручья и сделать ее пригодной для питья можно с помощью мха, считают исследователи.
Мох, нейтрализующий действие мышьяка, называется Warnstorfia fluitans. В основном он растет на шведских болотах, воды которых содержат опасный мышьяк. В своем исследовании ученые выяснили, что этот мох способен быстро обеззаразить воду.
Причина появления мышьяка в воде связана с распространением на севере Швеции железных рудников, которые загрязняют не только водоемы, но и растения, например рис. Если специально высаживать мох на заболоченных территориях, это может помочь очистке воды от мышьяка, считают авторы исследования.
Чтобы проверить свою теорию, ученые решили провести эксперименты. Для этого они добавили мох в воду, в которой концентрация мышьяка превышала предельно допустимую в 10 раз. Если выпить такую неочищенную воду, можно получить серьезное отравление.
Мху потребовался всего 1 час, чтобы очистить воду на 82%, и еще некоторое время чтобы обеззаразить ее полностью. Если концентрация мышьяка была очень высокой, то мху требовалось больше времени на очистку воды.
Оказалось, что ткани мха могут связываться с мышьяком, чтобы происходила его нейтрализация.
Пока ученые проводят лабораторные исследования, но в скором времени они планируют перейти к практическим посевам.
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