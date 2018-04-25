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Кот преодолел 20 километров ради внимания семьи
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Кот преодолел 20 километров ради внимания семьи 

Ридус 4 часа назад
Фото: ridus
Судьба кота по кличке Тоби напоминает закрученную мелодраму со счастливым концом. Первые хозяева, приютившие бродячего рыжего кота, дважды от него отказались, хотя Тоби, несмотря ни на что, пытался вернуться домой.
ridus
Злоключения животного начались в феврале, когда его приемная семья обнаружила, что Тоб не очень ладит с другими котами, которые уже давно жили в доме. Его решили отдать, однако, оказавшись у новых хозяев, кот не нашел ничего лучше, чем сбежать.
Проделав долгий, растянувшийся на 12 миль (почти 20 километров) путь назад, Тоби не встретил ожидаемой радости своих хозяев. Вместо радушного приема его решили снова отдать. На этот раз на усыпление.
К счастью, неравнодушные сотрудники приюта, где оказался кот, решили сначала обратиться в местную организацию по защите животных с просьбой попытаться найти Тоби новую семью.
Зоозащитники оперативно забрали Тоби к себе и 4 апреля опубликовали объявление, рассказывающее историю несчастного кота.
ridus
Пост с фотографией очаровательного животного нашел широкий отклик у пользователей Facebook. Более 1,5 тысяч неравнодушных поделились этой записью на своих страничках.
В итоге, уже 13 апреля в жизни Тобиаса появилась новая семья, где на его любовь и преданность наконец-то смогут ответить взаимностью.
ridus
В доме, где теперь живет Тоб, двое детей и еще один кот. Новая хозяйка просто обожает кошачьих, поэтому можно надеяться, что в истории скитаний Тоби наконец-то поставлена точка.
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