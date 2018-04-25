В мае можно будет увидеть парад планет

Третьего мая в ночном небе над европейской частью России можно будет увидеть шесть ярких светил практически в один ряд. Мини-парад начнется сразу после полуночи, его устроят Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер и Спика (альфа Девы), ниже Луны будет сиять красноватый Антарес (альфа Скорпиона).

Парадом планет называется астрономическое явление, при котором шесть планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Расположение же небесных тел ночью третьего мая называется "малым парадом". Это астрономическое явление характерно тем, что четыре планеты выстраиваются в ряд: к Юпитеру, Сатурну и Марсу присоединится Луна и две звезды — Антарес и Спика.