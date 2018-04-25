Самые громкие провокации советских шпионок

Обольстительниц, работающих под прикрытием спецслужб, было немало. Все они имели кодовые номера вместо имен и прозвище «ласточка». «МИР 24» вспомнил политических деятелей, ставших жертвами шантажа советских красавиц.

Морис Дежан, посол Франции в СССР

Мишенью очаровательной Ларисы Кронберг-Соболевской стал Морис Дежан. С декабря 1955 года по февраль 1964 года он работал послом Франции в СССР. На момент знакомства с ним в 1995 году Соболевская уже была довольно известной актрисой, и ее завербовали в КГБ.

Дежан обладал всеми необходимой для дипломата деловой хваткой, а его большим плюсом как «объекта» была дружба с генералом Шарлем де Голлем, которая началась еще во времена Второй мировой войны. Известно, что французский президент очень дорожил мнением своего соратника. Его интересовала позиция Дежана по самым разным вопросам. В том числе из-за покровительства власти в КГБ видели в нем привлекательную «жертву».

Кульминацией отношений Кронберг и Дежана, по сценарию КГБ, стало появление подставного ревнивого супруга в момент, когда те находились наедине в квартире. Мужем, как несложно догадаться, оказался агент спецслужб. Он стал ругаться с французским послом, угрожал ему судом. После этого началась чистая манипуляция: «муж» согласился не предавать огласке увиденное и в обмен на это предложил сотрудничать с КГБ. Известно, что громкая отставка Дюжана сопровождалась язвительными замечаниями со стороны де Голля.

Ахмед Сукарно, президент Индонезии

Индонезийский диктатор Ахмед Сукарно, правивший страной с 1945 по 1967 год, был известен своей слабостью к противоположному полу. В начале 1960-х он приехал в Москву. После решения всех рабочих вопросов КГБ подослал к нему нескольких соблазнительниц. Оргию в отеле засняли на камеры, незаметно установленные за зеркалами. На следующий день Сукарно увидел видеозапись.

На шантаж он не поддался и отреагировал на увиденное весьма неожиданно: попросил сотрудников КГБ прислать ему еще несколько копий. Сукарно сказал, что не откажется от удовольствия показывать материал в кинотеатрах Индонезии. «Мой народ будет горд за своего лидера», — всерьез заявил он. Само собой, сотрудников КГБ такая реакция слегка шокировала.

Клейтон Лоунтри, сержант из США

В середине 1980-х годов морского пехотинца из США Клейтона Лоунтри направили на службу в охрану американского посольства в Москве. Как и всем работникам посольства, ему строго запретили заводить близкие отношения с советскими женщинами. Но сотрудница КГБ Виолетта Сейна сумела соблазнить юного 22-летнего офицера.

За встречами Лоунтри и Виолетты активно следили агенты «наружки». Все разговоры с американцем записывались на магнитофон, телефон прослушивался. Через некоторое время контрразведка решила, что Клейтона пора выводить на вербовку. Виолетте на встрече в КГБ предложили познакомить Лоунтри с молодым человеком под видом ее дяди. План успешно воплотили в жизнь.

«Я рассказала о тебе дяде Саше, и он очень заинтересовался. Он в восторге от того, что ты из глубинки, знаешь жизнь резервации. Мой дядя — юрист, и, если мы решим пожениться, он сможет оказать нам содействие», — так Виолетта уговаривала своего поклонника на знакомство с чекистским разведчиком.

Во время непринужденной беседы «дядя Саша» расспрашивал молодого офицера о жизни в Штатах, притеснении там коренных национальностей и отношениях с СССР. Вскоре между ним и Лоунтри завязалась дружба — дошло до того, что американец доверчиво рассказал своему новоиспеченному другу, как зовут шпионов из США на территории СССР и нарисовал план кабинетов ЦРУ

Когда советские спецслужбы в открытую начали шантажировать Клейтона, он понял, что и любовь с Виолеттой, и теплые отношения с ее дядей были шантажом.

В августе 1987 года Лоунтри стал первым морским пехотинцем США, осужденным за шпионаж. Ему дали тридцать лет тюрьмы, но вскоре сократили срок на пять лет. Из тюрьмы Лоунтри писал письма отцу, в которых просил дать знать Виолетте, что у него все в порядке.

Рой Гуиндон, дипломат из Канады

Сотрудник Канадской королевской конной полиции Рой Гуиндон с конца 50-х работал в канадском посольстве в Москве контрразведчиком. Он не был особо популярным среди женщин, но при этом имел репутацию ловеласа — этим и воспользовались в КГБ.

Шпионкой была молодая и красивая, хорошо владеющая английским языком Лариса Дубанова — она познакомилась с Гуиндоном, когда тот пришел в Большой театр.

Через несколько месяцев после начала их бурного романа Дубанова сказала канадскому дипломату, что ждет от него ребенка. Он еще не подозревал, что попал в классическую ловушку спецслужб.

Только когда КГБ предложил ему тайно зарегистрировать брак с Дубановой, манипулирование стало очевидно, но Гуиндон не пожелал расставаться с любимой и согласился сотрудничать с КГБ. Он передал советской контрразведке канадские дипломатические коды и помог установить «жучки» в здании посольства своей родной страны. О его предательстве канадские власти узнали только спустя несколько лет.

В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии женщины сражались наравне с мужчинами. Много девушек было и в авиации: летчицы, штурманы, стрелки-радисты… Существовали даже отдельные женские подразделения. Об одном из них, легендарном 46-м гвардейском ночном бомбардировочном авиационном полке речь идет в военной драме «Ночные ласточки».