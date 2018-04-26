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Какие тайны хранят льды Антарктики
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Какие тайны хранят льды Антарктики 

Рамблер 4 часа назад
Замораживание — это отличный способ что-то сохранить. При низкой температуре даже скоропортящиеся продукты могут храниться довольно долго. Если какой-то предмет упадёт в воду, которая быстро замёрзнет, то, скорее всего, с этим предметом придётся распрощаться. Но именно благодаря тому, что лёд — отличный консервант, учёные делают порой удивительный находки. В их числе:
1. ДНК растений и животных в вулканических пещерах Антарктиды. Её обнаружили австралийские исследователи. И эта находка даёт основания утверждать, что подо льдом Антарктики кипит жизнь!
2. Пирамиды. Но не всем известные египетские, а снова антарктические. В 2013 году в интернете появилась информация, что группа учёных отыскала на ледяном континенте целых три пирамиды, причём одна находилась прямо на берегу.
3. Метеориты. Обломки небесных тел более-менее равномерно распределены по поверхности планеты, но 2/3 из них сосредоточены во льдах Антарктики.
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