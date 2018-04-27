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Самый старый паук в мире жил в Австралии
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Самый старый паук в мире жил в Австралии 

Рамблер 35 минут назад
Фото: wikimedia.org
Его возраст составляет 43 года, и это на 15 лет больше, чем у предыдущего рекордсмена.
Продолжительность жизни пауков зависит от вида. В основном, членистоногие живут около года, однако среди них есть настоящие долгожители. Например, самки чилийского розового птицееда (Grammostola rosea) живут больше 15 лет, а некоторые самки мексиканского красноколенного птицееда (Brachypelma Smithi) — около 25 лет.
Однако в этот раз австралийские биологи сообщили о самке паука Giaus Villosus, которая умерла совсем недавно в возрасте 43 лет. За этим видом членистоногих ученые наблюдают уже около 50 лет, благодаря чему удалось выяснить, что такая продолжительность жизни обусловлена тем, что пауки обитают в диких кустарниках, ведут оседлый образ жизни и отличаются медленным метаболизмом.
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