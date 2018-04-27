Самый старый паук в мире жил в Австралии

Его возраст составляет 43 года, и это на 15 лет больше, чем у предыдущего рекордсмена.

Продолжительность жизни пауков зависит от вида. В основном, членистоногие живут около года, однако среди них есть настоящие долгожители. Например, самки чилийского розового птицееда (Grammostola rosea) живут больше 15 лет, а некоторые самки мексиканского красноколенного птицееда (Brachypelma Smithi) — около 25 лет.

Однако в этот раз австралийские биологи сообщили о самке паука Giaus Villosus, которая умерла совсем недавно в возрасте 43 лет. За этим видом членистоногих ученые наблюдают уже около 50 лет, благодаря чему удалось выяснить, что такая продолжительность жизни обусловлена тем, что пауки обитают в диких кустарниках, ведут оседлый образ жизни и отличаются медленным метаболизмом.